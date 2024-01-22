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Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки - РИА Новости, 22.01.2024
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13:42 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/nikitin-1922758590.html
Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки
Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки - РИА Новости, 22.01.2024
Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки
В малых городах с населением до 100 тысяч человек надо строить новое жилье, а семьям предоставлять льготные ипотеки, рассказал глава комиссии Госсовета по... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:42
2024-01-22T13:42
новгородская область
андрей никитин (политик)
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В малых городах с населением до 100 тысяч человек надо строить новое жилье, а семьям предоставлять льготные ипотеки, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В понедельник на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" официально был дан старт Году семьи. В стратегической сессии, посвященной этой теме, во главе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой принял участие и Никитин. С 1 сентября 2023 года три небольших города Новгородской области - Валдай, Старая Русса и Боровичи - вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. Такой же эксперимент проводится в Тамбовской и Пензенской областях. "В малых городах не строится жилье с советских времен. Нам обязательно нужно найти решение. Нам нужно строить современное жилье в городах, где живет 20, 30, 50, 100 тысяч человек. Конечно, под такое жилье должны быть специальные льготные программы, льготная ипотека, какие-то льготные виды поддержки, которые не только со стороны федерации предоставляются, но и стороны регионов", - отметил Никитин. Ранее Никитин поддержал решение предоставлять семьям при рождении ребенка жилищные сертификаты: на первенца – 350 тысяч рублей, на четвертого и последующих детей – 800 тысяч рублей. Новшество будет реализовано в трех районах Новгородской области - Боровичком, Валдайском и Старорусском.
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новгородская область, андрей никитин (политик), россия
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Россия

Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В малых городах с населением до 100 тысяч человек надо строить новое жилье, а семьям предоставлять льготные ипотеки, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В понедельник на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" официально был дан старт Году семьи. В стратегической сессии, посвященной этой теме, во главе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой принял участие и Никитин. С 1 сентября 2023 года три небольших города Новгородской области - Валдай, Старая Русса и Боровичи - вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. Такой же эксперимент проводится в Тамбовской и Пензенской областях.
"В малых городах не строится жилье с советских времен. Нам обязательно нужно найти решение. Нам нужно строить современное жилье в городах, где живет 20, 30, 50, 100 тысяч человек. Конечно, под такое жилье должны быть специальные льготные программы, льготная ипотека, какие-то льготные виды поддержки, которые не только со стороны федерации предоставляются, но и стороны регионов", - отметил Никитин.
Ранее Никитин поддержал решение предоставлять семьям при рождении ребенка жилищные сертификаты: на первенца – 350 тысяч рублей, на четвертого и последующих детей – 800 тысяч рублей. Новшество будет реализовано в трех районах Новгородской области - Боровичком, Валдайском и Старорусском.
Семья обедает - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Россия
 
 
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