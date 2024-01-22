https://ria.ru/20240122/nikitin-1922758590.html

Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки

Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки - РИА Новости, 22.01.2024

Никитин: семьям из малых городов надо предоставлять льготные ипотеки

В малых городах с населением до 100 тысяч человек надо строить новое жилье, а семьям предоставлять льготные ипотеки, рассказал глава комиссии Госсовета по... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:42

2024-01-22T13:42

2024-01-22T13:42

новгородская область

андрей никитин (политик)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921472200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c54b8a03ab49e262e3ab94a7afbef6d.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В малых городах с населением до 100 тысяч человек надо строить новое жилье, а семьям предоставлять льготные ипотеки, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В понедельник на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" официально был дан старт Году семьи. В стратегической сессии, посвященной этой теме, во главе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой принял участие и Никитин. С 1 сентября 2023 года три небольших города Новгородской области - Валдай, Старая Русса и Боровичи - вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. Такой же эксперимент проводится в Тамбовской и Пензенской областях. "В малых городах не строится жилье с советских времен. Нам обязательно нужно найти решение. Нам нужно строить современное жилье в городах, где живет 20, 30, 50, 100 тысяч человек. Конечно, под такое жилье должны быть специальные льготные программы, льготная ипотека, какие-то льготные виды поддержки, которые не только со стороны федерации предоставляются, но и стороны регионов", - отметил Никитин. Ранее Никитин поддержал решение предоставлять семьям при рождении ребенка жилищные сертификаты: на первенца – 350 тысяч рублей, на четвертого и последующих детей – 800 тысяч рублей. Новшество будет реализовано в трех районах Новгородской области - Боровичком, Валдайском и Старорусском.

https://ria.ru/20240122/zhilsertifikaty-1922749035.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, андрей никитин (политик), россия