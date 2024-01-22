https://ria.ru/20240122/narkotiki-1922689824.html

В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков

В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков - РИА Новости, 22.01.2024

В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков

В городе Енакиево Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков, сообщило местное отделение ФСБ. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:23

2024-01-22T08:23

2024-01-22T09:25

донецкая народная республика

енакиево

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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. В городе Енакиево Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков, сообщило местное отделение ФСБ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в г. Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере", — сообщили в ведомстве. При обысках в домах у задержанных обнаружили и изъяли около двух килограммов каннабиса.Следственное подразделение МВД по ДНР возбудило уголовное дело по ст. 228.1 ч.3 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

https://ria.ru/20240119/passazhir-1922355655.html

донецкая народная республика

енакиево

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Влада Копылова

донецкая народная республика, енакиево