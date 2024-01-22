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В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков - РИА Новости, 22.01.2024
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08:23 22.01.2024 (обновлено: 09:25 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/narkotiki-1922689824.html
В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков
В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков - РИА Новости, 22.01.2024
В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков
В городе Енакиево Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков, сообщило местное отделение ФСБ. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:23
2024-01-22T09:25
донецкая народная республика
енакиево
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. В городе Енакиево Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков, сообщило местное отделение ФСБ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в г. Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере", — сообщили в ведомстве. При обысках в домах у задержанных обнаружили и изъяли около двух килограммов каннабиса.Следственное подразделение МВД по ДНР возбудило уголовное дело по ст. 228.1 ч.3 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
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донецкая народная республика, енакиево
Донецкая Народная Республика, Енакиево
В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков

В Енакиево в ДНР выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. В городе Енакиево Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков, сообщило местное отделение ФСБ.
«
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в г. Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере", — сообщили в ведомстве.
При обысках в домах у задержанных обнаружили и изъяли около двух килограммов каннабиса.
Следственное подразделение МВД по ДНР возбудило уголовное дело по ст. 228.1 ч.3 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
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Донецкая Народная РеспубликаЕнакиево
 
 
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