https://ria.ru/20240122/naemniki-1922808910.html

Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ

Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ

С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 французских наемников, сообщил РИА новости осведомленный... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:14

2024-01-22T17:14

2024-01-22T22:08

специальная военная операция на украине

франция

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 французских наемников, сообщил РИА новости осведомленный источник."Часть из них проходила службу в 2-м парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)", — уточнил он.По словам собеседника агентства, в боях уничтожили около 130 наемников, еще до 170 боевиков уехали с Украины."По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции", — добавил источник. Он указал, что "иностранные наемники входят в состав "Интернационального легиона обороны Украины" (ИЛОУ)".В понедельник французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости частичный список соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. В перечне значатся 13 человек.Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".Из-за инцидента в российский МИД вызывали посла Франции.

https://ria.ru/20240120/prizyvy-1922502074.html

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр