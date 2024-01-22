https://ria.ru/20240122/naemniki-1922808910.html
Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ
Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ
С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 французских наемников, сообщил РИА новости осведомленный... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:14
2024-01-22T17:14
2024-01-22T22:08
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 французских наемников, сообщил РИА новости осведомленный источник."Часть из них проходила службу в 2-м парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)", — уточнил он.По словам собеседника агентства, в боях уничтожили около 130 наемников, еще до 170 боевиков уехали с Украины."По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции", — добавил источник. Он указал, что "иностранные наемники входят в состав "Интернационального легиона обороны Украины" (ИЛОУ)".В понедельник французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости частичный список соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. В перечне значатся 13 человек.Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".Из-за инцидента в российский МИД вызывали посла Франции.
https://ria.ru/20240120/prizyvy-1922502074.html
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ
Источник: с начала СВО на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 французских наемников, сообщил РИА новости осведомленный источник.
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"Часть из них проходила службу в 2-м парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)", — уточнил он.
По словам собеседника агентства, в боях уничтожили около 130 наемников, еще до 170 боевиков уехали с Украины.
"По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции", — добавил источник.
В Париже призвали пресечь призывы, побуждающие ехать наемниками на Украину
Он указал, что "иностранные наемники входят в состав "Интернационального легиона обороны Украины" (ИЛОУ)".
В понедельник французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости частичный список соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. В перечне значатся 13 человек.
Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ
, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".
Из-за инцидента в российский МИД вызывали посла Франции.
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