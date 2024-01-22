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Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 22.01.2024 (обновлено: 18:21 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html
Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове
Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове - РИА Новости, 22.01.2024
Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне по поводу гибели его... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:57
2024-01-22T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
стефан сежурне
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне по поводу гибели его соотечественников-наемников в Харькове.&quot;Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек, не стал бы придумывать ничего про &quot;манипуляции России&quot; и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?&quot; — написала она в Telegram-канале.Захарова напомнила, что в СМИ уже появился список наемников, существование которых отрицает Сежурне. Она также задалась вопросом, отречется ли теперь МИД республики от судьбы своих соотечественников.В понедельник французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости частичный список соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. В перечне значатся 13 человек.Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли местные депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
https://ria.ru/20240120/prizyvy-1922502074.html
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html
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в мире, франция, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, стефан сежурне, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Стефан Сежурне, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Харьков
Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове

Захарова назвала главу МИД Франции непрофессионалом из-за заявления о наемниках

© AP Photo / Kharkiv Regional AdministrationПожарные на месте удара в Харькове
Пожарные на месте удара в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Kharkiv Regional Administration
Пожарные на месте удара в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне по поводу гибели его соотечественников-наемников в Харькове.
«

"Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек, не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?" — написала она в Telegram-канале.

Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Париже призвали пресечь призывы, побуждающие ехать наемниками на Украину
20 января, 14:16
Захарова напомнила, что в СМИ уже появился список наемников, существование которых отрицает Сежурне. Она также задалась вопросом, отречется ли теперь МИД республики от судьбы своих соотечественников.
В понедельник французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости частичный список соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. В перечне значатся 13 человек.
Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
Сотрудники оперативных служб недалеко от места удара в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Опубликован список наемников из Франции, находившихся в Харькове
Вчера, 10:37
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли местные депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
Рустем Умеров
"В ярости": в Киеве сообщили о наказании Умерова за гибель наемников
21 января, 06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСтефан СежурнеВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРХарьков
 
 
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