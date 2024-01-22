https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html

Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове

Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове - РИА Новости, 22.01.2024

Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне по поводу гибели его... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:57

2024-01-22T16:57

2024-01-22T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

франция

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

стефан сежурне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922067552_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ae30b0642365dedf92194eb4769b5115.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне по поводу гибели его соотечественников-наемников в Харькове."Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек, не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?" — написала она в Telegram-канале.Захарова напомнила, что в СМИ уже появился список наемников, существование которых отрицает Сежурне. Она также задалась вопросом, отречется ли теперь МИД республики от судьбы своих соотечественников.В понедельник французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости частичный список соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. В перечне значатся 13 человек.Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли местные депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.

https://ria.ru/20240120/prizyvy-1922502074.html

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html

https://ria.ru/20240121/naemnik-1922567499.html

франция

россия

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, стефан сежурне, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, харьков