Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове
Захарова назвала главу МИД Франции непрофессионалом из-за заявления о наемниках
© AP Photo / Kharkiv Regional AdministrationПожарные на месте удара в Харькове
© AP Photo / Kharkiv Regional Administration
Пожарные на месте удара в Харькове
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне по поводу гибели его соотечественников-наемников в Харькове.
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"Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек, не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?" — написала она в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что в СМИ уже появился список наемников, существование которых отрицает Сежурне. Она также задалась вопросом, отречется ли теперь МИД республики от судьбы своих соотечественников.
В понедельник французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости частичный список соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. В перечне значатся 13 человек.
Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли местные депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.