https://ria.ru/20240122/naemniki-1922748742.html

В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников

В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников - РИА Новости, 22.01.2024

В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников

Желающих получить украинское гражданство среди иностранных наемников много не будет, потому что "оставшиеся в живых" после боевых действий на стороне ВСУ уже... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:00

2024-01-22T13:00

2024-01-22T13:01

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Желающих получить украинское гражданство среди иностранных наемников много не будет, потому что "оставшиеся в живых" после боевых действий на стороне ВСУ уже уехали или больше не стремятся на передовую, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. "Я очень сомневаюсь, что за паспортами Украины будет очередь из наемников. Кампания идёт уже второй год. В очередной раз до всех дошло, что с русскими воевать крайне тяжело и смертельно опасно. Многих солдат удачи, приехавших на Украину за лёгкими, как они думали, деньгами, мы уже отправили в ад. Оставшиеся в живых либо уехали работать на другие конфликты, где безопаснее, либо стали калеками, либо не стремятся больше на передовую, отдавая эту "честь" мобилизованным из ВСУ. Так что обещание паспортов наемникам "перемогу" не принесет", - сказал Гагин.

https://ria.ru/20231220/naemniki-1916840982.html

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Кирилл Волков

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