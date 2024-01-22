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В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 22.01.2024 (обновлено: 13:01 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922748742.html
В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников
В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников - РИА Новости, 22.01.2024
В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников
Желающих получить украинское гражданство среди иностранных наемников много не будет, потому что "оставшиеся в живых" после боевых действий на стороне ВСУ уже... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:00
2024-01-22T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк
россия
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Желающих получить украинское гражданство среди иностранных наемников много не будет, потому что "оставшиеся в живых" после боевых действий на стороне ВСУ уже уехали или больше не стремятся на передовую, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. "Я очень сомневаюсь, что за паспортами Украины будет очередь из наемников. Кампания идёт уже второй год. В очередной раз до всех дошло, что с русскими воевать крайне тяжело и смертельно опасно. Многих солдат удачи, приехавших на Украину за лёгкими, как они думали, деньгами, мы уже отправили в ад. Оставшиеся в живых либо уехали работать на другие конфликты, где безопаснее, либо стали калеками, либо не стремятся больше на передовую, отдавая эту "честь" мобилизованным из ВСУ. Так что обещание паспортов наемникам "перемогу" не принесет", - сказал Гагин.
https://ria.ru/20231220/naemniki-1916840982.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР усомнились, что за украинскими паспортами будет очередь из наемников

Гагин: среди наемников не будет много желающих получить гражданство Украины

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Желающих получить украинское гражданство среди иностранных наемников много не будет, потому что "оставшиеся в живых" после боевых действий на стороне ВСУ уже уехали или больше не стремятся на передовую, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
"Я очень сомневаюсь, что за паспортами Украины будет очередь из наемников. Кампания идёт уже второй год. В очередной раз до всех дошло, что с русскими воевать крайне тяжело и смертельно опасно. Многих солдат удачи, приехавших на Украину за лёгкими, как они думали, деньгами, мы уже отправили в ад. Оставшиеся в живых либо уехали работать на другие конфликты, где безопаснее, либо стали калеками, либо не стремятся больше на передовую, отдавая эту "честь" мобилизованным из ВСУ. Так что обещание паспортов наемникам "перемогу" не принесет", - сказал Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияЯн ГагинВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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