https://ria.ru/20240122/naemniki-1922739998.html

В Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников

В Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников - РИА Новости, 22.01.2024

В Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников

Глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий сообщил, что комитет по международным делам вносит в ГД проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:26

2024-01-22T12:26

2024-01-22T13:06

госдума рф

политика

леонид слуцкий (политик)

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_aee07c51a11c5ad6b572bcdc2967541f.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий сообщил, что комитет по международным делам вносит в ГД проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима."Комитет по международным делам подготовил и вносит проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима", - сообщил Слуцкий журналистам."Предлагаем включить его рассмотрение в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января", - сообщил Слуцкий журналистам.Депутаты ГД в обращении говорят об инициировании парламентского расследования участия граждан республики в действиях киевского режима, говорится в тексте самого проекта, который внесен в Думу."Сегодня мы должны честно ответить себе, своим избирателям: с кем мы имеем дело, когда говорим о Франции и французах? С идейными наследниками легендарного президента Франции генерала (Шарля) де Голля, с правнуками героических летчиков авиационного полка "Нормандия-Неман", громивших фашистов вместе с советскими братьями по оружию, или со сторонниками коллаборанта-преступника маршала Петена и с эсэсовцами дивизии "Шарлемань", безуспешно пытавшимися защитить своих гитлеровских хозяев у стен берлинского Рейхстага? Ради чего сегодня умирают французы на украинской земле? Кто направил их в страну, власти которой считают национальными героями эсэсовца Шухевича и национал-шовиниста антисемита Бандеру? Кто всеми силами пытается втянуть Францию, обладающую серьезным ядерным потенциалом, в региональное военное противостояние, грозящее перерасти в катастрофу вселенского масштаба?" - говорится в тексте обращения.Также там отмечается, что достойно сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала в качестве первопроходца военно-политической разрядки в Европе, "своими действиями лишь продлевают агонию киевского режима"."Не безрассудное накачивание украинских вооруженных формирований оружием, не безуспешные попытки изоляции России на международной арене, а объединение усилий всех ответственных и здравомыслящих сил и успешное выполнение целей… специальной военной операции… создадут предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности, которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов", - отмечается в обращении, копия которого имеется в РИА Новости.

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html

https://ria.ru/20240121/likvidatsiya-1922634611.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, политика, леонид слуцкий (политик), франция