https://ria.ru/20240122/naemniki-1922739998.html
В Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников
В Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников - РИА Новости, 22.01.2024
В Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников
Глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий сообщил, что комитет по международным делам вносит в ГД проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:26
2024-01-22T12:26
2024-01-22T13:06
госдума рф
политика
леонид слуцкий (политик)
франция
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий сообщил, что комитет по международным делам вносит в ГД проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима."Комитет по международным делам подготовил и вносит проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима", - сообщил Слуцкий журналистам."Предлагаем включить его рассмотрение в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января", - сообщил Слуцкий журналистам.Депутаты ГД в обращении говорят об инициировании парламентского расследования участия граждан республики в действиях киевского режима, говорится в тексте самого проекта, который внесен в Думу."Сегодня мы должны честно ответить себе, своим избирателям: с кем мы имеем дело, когда говорим о Франции и французах? С идейными наследниками легендарного президента Франции генерала (Шарля) де Голля, с правнуками героических летчиков авиационного полка "Нормандия-Неман", громивших фашистов вместе с советскими братьями по оружию, или со сторонниками коллаборанта-преступника маршала Петена и с эсэсовцами дивизии "Шарлемань", безуспешно пытавшимися защитить своих гитлеровских хозяев у стен берлинского Рейхстага? Ради чего сегодня умирают французы на украинской земле? Кто направил их в страну, власти которой считают национальными героями эсэсовца Шухевича и национал-шовиниста антисемита Бандеру? Кто всеми силами пытается втянуть Францию, обладающую серьезным ядерным потенциалом, в региональное военное противостояние, грозящее перерасти в катастрофу вселенского масштаба?" - говорится в тексте обращения.Также там отмечается, что достойно сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала в качестве первопроходца военно-политической разрядки в Европе, "своими действиями лишь продлевают агонию киевского режима"."Не безрассудное накачивание украинских вооруженных формирований оружием, не безуспешные попытки изоляции России на международной арене, а объединение усилий всех ответственных и здравомыслящих сил и успешное выполнение целей… специальной военной операции… создадут предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности, которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов", - отмечается в обращении, копия которого имеется в РИА Новости.
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html
https://ria.ru/20240121/likvidatsiya-1922634611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, леонид слуцкий (политик), франция
Госдума РФ, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Франция
В Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников
Слуцкий: в Госдуму внесли проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий сообщил, что комитет по международным делам вносит в ГД проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима.
"Комитет по международным делам подготовил и вносит проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима", - сообщил Слуцкий журналистам.
Опубликован список наемников из Франции, находившихся в Харькове
"Предлагаем включить его рассмотрение в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января", - сообщил Слуцкий журналистам.
Депутаты ГД в обращении говорят об инициировании парламентского расследования участия граждан республики в действиях киевского режима, говорится в тексте самого проекта, который внесен в Думу.
«
"Сегодня мы должны честно ответить себе, своим избирателям: с кем мы имеем дело, когда говорим о Франции и французах? С идейными наследниками легендарного президента Франции генерала (Шарля) де Голля, с правнуками героических летчиков авиационного полка "Нормандия-Неман", громивших фашистов вместе с советскими братьями по оружию, или со сторонниками коллаборанта-преступника маршала Петена и с эсэсовцами дивизии "Шарлемань", безуспешно пытавшимися защитить своих гитлеровских хозяев у стен берлинского Рейхстага? Ради чего сегодня умирают французы на украинской земле? Кто направил их в страну, власти которой считают национальными героями эсэсовца Шухевича и национал-шовиниста антисемита Бандеру? Кто всеми силами пытается втянуть Францию, обладающую серьезным ядерным потенциалом, в региональное военное противостояние, грозящее перерасти в катастрофу вселенского масштаба?" - говорится в тексте обращения.
Также там отмечается, что достойно сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала в качестве первопроходца военно-политической разрядки в Европе, "своими действиями лишь продлевают агонию киевского режима".
"Не безрассудное накачивание украинских вооруженных формирований оружием, не безуспешные попытки изоляции России на международной арене, а объединение усилий всех ответственных и здравомыслящих сил и успешное выполнение целей… специальной военной операции… создадут предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности, которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов", - отмечается в обращении, копия которого имеется в РИА Новости.
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