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Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 22.01.2024 (обновлено: 11:17 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html
Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России
Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России - РИА Новости, 22.01.2024
Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России
Частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, передали в распоряжение РИА Новости французские... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:37
2024-01-22T11:17
специальная военная операция на украине
франция
россия
харьков
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, передали в распоряжение РИА Новости французские волонтеры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях.&quot;Это неполный список французских наемников на Украине (бывших в Харькове во время удара ВС России. — Прим. ред.). Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена&quot;, — сказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции.Возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, — от 24 до 49 лет.Всего в списке 13 имен:Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html
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франция, россия, харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Россия, Харьков, В мире
Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России

Появился список 13 наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России

© AFP 2024 / SERGEY BOBOKСотрудники оперативных служб недалеко от места удара в Харькове
Сотрудники оперативных служб недалеко от места удара в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AFP 2024 / SERGEY BOBOK
Сотрудники оперативных служб недалеко от места удара в Харькове
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, передали в распоряжение РИА Новости французские волонтеры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях.
«

"Это неполный список французских наемников на Украине (бывших в Харькове во время удара ВС России. — Прим. ред.). Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена", — сказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции.

Возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, — от 24 до 49 лет.
Всего в списке 13 имен:
  • Альбер Эмерик (Albert Aymeric, дата рождения — 22.12.1999);
  • Алексис Дрион (Alexis Drion, 13.06.1986);
  • Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);
  • Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);
  • Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);
  • Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);
  • Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);
  • Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);
  • Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);
  • Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);
  • Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);
  • Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);
  • Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
"Законная цель": в США резко высказались о французских наемниках на Украине
20 января, 10:51
Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияХарьковВ мире
 
 
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