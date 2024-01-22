Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России
Появился список 13 наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России
ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, передали в распоряжение РИА Новости французские волонтеры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях.
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"Это неполный список французских наемников на Украине (бывших в Харькове во время удара ВС России. — Прим. ред.). Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена", — сказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции.
Возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, — от 24 до 49 лет.
Всего в списке 13 имен:
- Альбер Эмерик (Albert Aymeric, дата рождения — 22.12.1999);
- Алексис Дрион (Alexis Drion, 13.06.1986);
- Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);
- Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);
- Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);
- Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);
- Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);
- Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);
- Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);
- Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);
- Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);
- Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);
- Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).
Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.