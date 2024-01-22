https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html

Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России

Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России - РИА Новости, 22.01.2024

Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России

Частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, передали в распоряжение РИА Новости французские... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:37

2024-01-22T10:37

2024-01-22T11:17

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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, передали в распоряжение РИА Новости французские волонтеры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях."Это неполный список французских наемников на Украине (бывших в Харькове во время удара ВС России. — Прим. ред.). Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена", — сказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции.Возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, — от 24 до 49 лет.Всего в списке 13 имен:Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.

https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, россия, харьков, в мире