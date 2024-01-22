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Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов - РИА Новости, 22.01.2024
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06:29 22.01.2024 (обновлено: 07:50 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/most-1922684637.html
Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов
Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов - РИА Новости, 22.01.2024
Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:29
2024-01-22T07:50
русский (остров)
владивосток
происшествия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра, сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение). "С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Причина: скорость бокового ветра 17 метров в секунду", - сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД "Дальний Восток". Он уточнил, что для легковых автомобилей проезд открыт, но это не распространяется на автомобили с прицепами и полуприцепами. "Для них проезд также закрыт", - отметил собеседник. Он также сообщил, что ранее - с 10.00 (3.00 мск) 22 января - из-за ухудшения погодных условий на мосту были введены ограничения скорости до 40 километров в час. Дальневосточный федеральный университет рассказал об отмене двух шаттлов, которые курсируют между островом и материком. В мэрии Владивостока сообщили, что из-за введенного запрета на движение по мосту пассажирского транспорта маршруты связывающих остров Русский с материком рейсовых автобусов скорректированы – с обоих сторон движение будет осуществляться до моста и обратно. Также три автобуса на период непогоды останутся на островных остановках и будут использоваться в качестве пунктов обогрева, добавили в мэрии.Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду.
https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html
русский (остров)
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русский (остров), владивосток, происшествия, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Русский (остров), Владивосток, Происшествия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов

Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов из-за ветра

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра, сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение).
«
"С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Причина: скорость бокового ветра 17 метров в секунду", - сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД "Дальний Восток".
Он уточнил, что для легковых автомобилей проезд открыт, но это не распространяется на автомобили с прицепами и полуприцепами. "Для них проезд также закрыт", - отметил собеседник.
Он также сообщил, что ранее - с 10.00 (3.00 мск) 22 января - из-за ухудшения погодных условий на мосту были введены ограничения скорости до 40 километров в час.

Дальневосточный федеральный университет рассказал об отмене двух шаттлов, которые курсируют между островом и материком. В мэрии Владивостока сообщили, что из-за введенного запрета на движение по мосту пассажирского транспорта маршруты связывающих остров Русский с материком рейсовых автобусов скорректированы – с обоих сторон движение будет осуществляться до моста и обратно. Также три автобуса на период непогоды останутся на островных остановках и будут использоваться в качестве пунктов обогрева, добавили в мэрии.
Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду.
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Русский (остров)ВладивостокПроисшествияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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