https://ria.ru/20240122/most-1922684637.html

Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов

Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов - РИА Новости, 22.01.2024

Мост на остров Русский во Владивостоке временно закрыли для большегрузов

Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:29

2024-01-22T06:29

2024-01-22T07:50

русский (остров)

владивосток

происшествия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов из-за штормового ветра, сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение). "С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Причина: скорость бокового ветра 17 метров в секунду", - сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД "Дальний Восток". Он уточнил, что для легковых автомобилей проезд открыт, но это не распространяется на автомобили с прицепами и полуприцепами. "Для них проезд также закрыт", - отметил собеседник. Он также сообщил, что ранее - с 10.00 (3.00 мск) 22 января - из-за ухудшения погодных условий на мосту были введены ограничения скорости до 40 километров в час. Дальневосточный федеральный университет рассказал об отмене двух шаттлов, которые курсируют между островом и материком. В мэрии Владивостока сообщили, что из-за введенного запрета на движение по мосту пассажирского транспорта маршруты связывающих остров Русский с материком рейсовых автобусов скорректированы – с обоих сторон движение будет осуществляться до моста и обратно. Также три автобуса на период непогоды останутся на островных остановках и будут использоваться в качестве пунктов обогрева, добавили в мэрии.Ранее в регионе в связи со смещением активного циклона было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 миллиметров и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель, на дорогах снежный накат и заносы. В континентальной части края прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду.

https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html

русский (остров)

владивосток

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русский (остров), владивосток, происшествия, федеральное дорожное агентство (росавтодор)