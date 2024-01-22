https://ria.ru/20240122/moskva-1922746810.html

Москва предоставила льготу по аренде земли технопарку "Семеновский"

Москва предоставила льготу по аренде земли технопарку "Семеновский" - РИА Новости, 22.01.2024

Москва предоставила льготу по аренде земли технопарку "Семеновский"

Власти Москвы на льготных условиях предоставили в аренду два земельных участка технопарку "Семеновский", заявил заммэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:10

2024-01-22T14:10

2024-01-22T14:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

максим гаман

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Москвы на льготных условиях предоставили в аренду два земельных участка технопарку "Семеновский", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Совокупная площадь обоих участков достигает порядка 4 гектаров."Организации со статусом технопарка, которые арендуют городские земельные участки, могут перейти на льготную ставку в размере 0,01% от кадастровой стоимости. Сэкономленные средства компании должны направить на свое развитие. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие науки и технологий. Такой мерой поддержки воспользовался технопарк "Семеновский" на востоке столицы. Теперь его арендная плата снизилась в 150 раз, а размер ежегодной экономии составит около 23 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее отметил, что комплекс на улице Малой Семеновской получил статус технопарка. На территории объекта в настоящее время уже ведут свою деятельность свыше шестидесяти организаций и предприятий. Большая часть из них работает в сфере информационных технологий, коммуникации и связи, занимаются научно-исследовательской деятельностью.В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что общая площадь земельных участков составляет 3,75 га, на них предоставлена льготная ставка по аренде для технопарка "Семеновский". Дополнительные соглашения к уже действующим договорам были заключены с компанией на десять лет. Каждый год в специальной межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности организация обязана подтверждать свой статус технопарка.Отмечается, что в случае наличия распоряжения о присвоении соответствующих статусов через сайт московской мэрии промышленные комплексы и технопарки могут получить льготные условия по аренде. Для этого в личном кабинете на сайте нужно оставить электронную заявку на получение услуги, обратившись за госуслугой "Оформление дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в городе Москве".По словам директора технопарка "Семеновский" Ирины Александровой, сэкономленные в результате получения льготных условий по аренде финансы будут направлены на развитие инфраструктуры технопарка. Проведение ремонта фасадов зданий, работы по благоустройству территории, реконструкции инженерной инфраструктуры, капитальному ремонту одной из построек запланированы на период 2024-2026 годов.Ранее Ефимов сообщал, что Москва предоставила почти 40 производствам со статусами технопарков и промкомплексов льготы на аренду земли.

https://ria.ru/20240122/kompleks-1922427634.html

https://ria.ru/20240120/proizvodstva-1922423865.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман