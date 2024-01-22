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Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму - РИА Новости, 22.01.2024
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10:45 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/mask-1922717119.html
Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму
Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму - РИА Новости, 22.01.2024
Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму
Американский миллиардер Илон Маск прилетел в Польшу для участия в симпозиуме по антисемитизму, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:45
2024-01-22T10:45
в мире
польша
освенцим
краков
илон маск
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прилетел в Польшу для участия в симпозиуме по антисемитизму, сообщает радиостанция RMF FM. По данным радиостанции, Маск прилетел в Польшу в воскресенье вечером. Сообщается, что он примет участие в симпозиуме по антисемитизму в Кракове и церемонии в бывшем концентрационном лагере в Освенциме. Как заявил эксперт, доктор Милош Бабецкий из Варминско-Мазурского университета, "причина присутствия в Освенциме - попытка улучшить имидж Маска, а также дистанцироваться от обвинений в распространении антисемитизма на платформе X". "Он приехал в Польшу, чтобы доказать, что он не антисемит. Неофициально есть планы встретиться, например, с министром цифровых технологий Кшиштофом Гавковским", - сказал Бабецкий. "Важно, прежде всего, само мероприятие в контексте борьбы с антисемитизмом, расизмом и ненавистью. Я думаю, что, вероятно, именно поэтому Маск оказался в числе приглашенных гостей, подтвердивших свое присутствие", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, на съезде, возможно, будут польские политики и представители правительства. "Все видят, какую большую угрозу представляют для демократии, прав человека и ЕС национализм, популизм, расизм и все проявления ксенофобии и ненависти человека к человеку", - сказал Шейна.
https://ria.ru/20240102/predskazanie-1919411833.html
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в мире, польша, освенцим, краков, илон маск, евросоюз
В мире, Польша, Освенцим, Краков, Илон Маск, Евросоюз
Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму

Илон Маск прилетел в Польшу для участия в симпозиуме по антисемитизму

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прилетел в Польшу для участия в симпозиуме по антисемитизму, сообщает радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, Маск прилетел в Польшу в воскресенье вечером. Сообщается, что он примет участие в симпозиуме по антисемитизму в Кракове и церемонии в бывшем концентрационном лагере в Освенциме.
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Как заявил эксперт, доктор Милош Бабецкий из Варминско-Мазурского университета, "причина присутствия в Освенциме - попытка улучшить имидж Маска, а также дистанцироваться от обвинений в распространении антисемитизма на платформе X".
«
"Он приехал в Польшу, чтобы доказать, что он не антисемит. Неофициально есть планы встретиться, например, с министром цифровых технологий Кшиштофом Гавковским", - сказал Бабецкий.
"Важно, прежде всего, само мероприятие в контексте борьбы с антисемитизмом, расизмом и ненавистью. Я думаю, что, вероятно, именно поэтому Маск оказался в числе приглашенных гостей, подтвердивших свое присутствие", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, на съезде, возможно, будут польские политики и представители правительства.
"Все видят, какую большую угрозу представляют для демократии, прав человека и ЕС национализм, популизм, расизм и все проявления ксенофобии и ненависти человека к человеку", - сказал Шейна.
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