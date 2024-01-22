https://ria.ru/20240122/mask-1922717119.html

Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму

Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму - РИА Новости, 22.01.2024

Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму

Американский миллиардер Илон Маск прилетел в Польшу для участия в симпозиуме по антисемитизму, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:45

2024-01-22T10:45

2024-01-22T10:45

в мире

польша

освенцим

краков

илон маск

евросоюз

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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прилетел в Польшу для участия в симпозиуме по антисемитизму, сообщает радиостанция RMF FM. По данным радиостанции, Маск прилетел в Польшу в воскресенье вечером. Сообщается, что он примет участие в симпозиуме по антисемитизму в Кракове и церемонии в бывшем концентрационном лагере в Освенциме. Как заявил эксперт, доктор Милош Бабецкий из Варминско-Мазурского университета, "причина присутствия в Освенциме - попытка улучшить имидж Маска, а также дистанцироваться от обвинений в распространении антисемитизма на платформе X". "Он приехал в Польшу, чтобы доказать, что он не антисемит. Неофициально есть планы встретиться, например, с министром цифровых технологий Кшиштофом Гавковским", - сказал Бабецкий. "Важно, прежде всего, само мероприятие в контексте борьбы с антисемитизмом, расизмом и ненавистью. Я думаю, что, вероятно, именно поэтому Маск оказался в числе приглашенных гостей, подтвердивших свое присутствие", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, на съезде, возможно, будут польские политики и представители правительства. "Все видят, какую большую угрозу представляют для демократии, прав человека и ЕС национализм, популизм, расизм и все проявления ксенофобии и ненависти человека к человеку", - сказал Шейна.

https://ria.ru/20240102/predskazanie-1919411833.html

https://ria.ru/20231210/protest-1914946364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, освенцим, краков, илон маск, евросоюз