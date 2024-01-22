https://ria.ru/20240122/lukashenko-1922739896.html
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко - РИА Новости, 22.01.2024
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко
Контакты президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:26
2024-01-22T12:26
2024-01-22T12:34
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что о дате и месте будет сообщено дополнительно.Ранее Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры с Путиным в формате один на один перед предстоящим заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства."Действительно такие контакты уже в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим вам о дате и месте", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231117/zvanie-1910204539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко
Песков: контакты с Лукашенко планируются, дата и место будут известны позже
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что о дате и месте будет сообщено дополнительно.
Ранее Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры с Путиным в формате один на один перед предстоящим заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.
"Действительно такие контакты уже в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим вам о дате и месте", - сказал Песков.
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