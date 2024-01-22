https://ria.ru/20240122/lukashenko-1922739896.html

В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко

В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко - РИА Новости, 22.01.2024

В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко

Контакты президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:26

2024-01-22T12:26

2024-01-22T12:34

владимир путин

александр лукашенко

политика

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что о дате и месте будет сообщено дополнительно.Ранее Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры с Путиным в формате один на один перед предстоящим заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства."Действительно такие контакты уже в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим вам о дате и месте", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231117/zvanie-1910204539.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков