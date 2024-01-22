https://ria.ru/20240122/krym-1922803017.html
В Крыму назвали указ Зеленского о территориях России историческим бредом
В Крыму назвали указ Зеленского о территориях России историческим бредом - РИА Новости, 22.01.2024
В Крыму назвали указ Зеленского о территориях России историческим бредом
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал позерством и историческим бредом указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:46
2024-01-22T16:46
2024-01-22T17:24
россия
владимир зеленский
роман чегринец
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал позерством и историческим бредом указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "На лицо позерство Зеленского и исторический бред. Полное попрание всех исторических фактов. Он много делал пиар-заявлений, и это одно из них. Когда нет успехов на фронте, начинаются обстрелы мирных городов и выдумывание различных фейковых поводов. В его указе нет никакой реальной и исторической подоплеки", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, если Зеленский считает, что обозначенные им территории являются исторически украинскими, то ему следовало бы туда лично приехать и пообщаться с населением. "Думаю, Зеленский узнает о себе много интересного, да и встретят его там со всеми почестями, подготовив комфортабельную камеру в ближайшей тюрьме", - подчеркнул Чегринец.
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922783130.html
https://ria.ru/20240122/regiony-1922775227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир зеленский, роман чегринец, общество
Россия, Владимир Зеленский, Роман Чегринец, Общество
В Крыму назвали указ Зеленского о территориях России историческим бредом
Чегринец назвал указ Зеленского о российских территориях историческим бредом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал позерством и историческим бредом указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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"На лицо позерство Зеленского и исторический бред. Полное попрание всех исторических фактов. Он много делал пиар-заявлений, и это одно из них. Когда нет успехов на фронте, начинаются обстрелы мирных городов и выдумывание различных фейковых поводов. В его указе нет никакой реальной и исторической подоплеки", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, если Зеленский считает, что обозначенные им территории являются исторически украинскими, то ему следовало бы туда лично приехать и пообщаться с населением.
"Думаю, Зеленский узнает о себе много интересного, да и встретят его там со всеми почестями, подготовив комфортабельную камеру в ближайшей тюрьме", - подчеркнул Чегринец.
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