https://ria.ru/20240122/krym-1922803017.html

В Крыму назвали указ Зеленского о территориях России историческим бредом

В Крыму назвали указ Зеленского о территориях России историческим бредом - РИА Новости, 22.01.2024

В Крыму назвали указ Зеленского о территориях России историческим бредом

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал позерством и историческим бредом указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:46

2024-01-22T16:46

2024-01-22T17:24

россия

владимир зеленский

роман чегринец

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал позерством и историческим бредом указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "На лицо позерство Зеленского и исторический бред. Полное попрание всех исторических фактов. Он много делал пиар-заявлений, и это одно из них. Когда нет успехов на фронте, начинаются обстрелы мирных городов и выдумывание различных фейковых поводов. В его указе нет никакой реальной и исторической подоплеки", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, если Зеленский считает, что обозначенные им территории являются исторически украинскими, то ему следовало бы туда лично приехать и пообщаться с населением. "Думаю, Зеленский узнает о себе много интересного, да и встретят его там со всеми почестями, подготовив комфортабельную камеру в ближайшей тюрьме", - подчеркнул Чегринец.

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922783130.html

https://ria.ru/20240122/regiony-1922775227.html

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Дарья Буймова

россия, владимир зеленский, роман чегринец, общество