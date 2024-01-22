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В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами - РИА Новости, 22.01.2024
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16:31 22.01.2024 (обновлено: 16:35 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kot-1922800791.html
В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами
В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами - РИА Новости, 22.01.2024
В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами
Домашний кот вернулся с прогулки с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области, участковый выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:31
2024-01-22T16:35
происшествия
новгородская область
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Домашний кот вернулся с прогулки с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области, участковый выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Хозяйка рассказала в группе в "ВКонтакте" "ПАРФИНО Оnline", что с прогулки кот пришел покалеченным. Увидев ровные срезы, женщина предположила, что это дел рук живодеров. Как уточнили РИА Новости в полиции, о происшествии они узнали из соцсетей и наведались к хозяйке. Она рассказала, что кот ласковый, с ошейником, далеко от дома не гуляет. "По месту жительства (в частный сектор) выехал участковый уполномоченный полиции, принял заявление от хозяйки пострадавшего кота, опросил соседей. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются", - сообщили в полиции, добавив, что ждут заключение ветеринара.
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происшествия, новгородская область, россия
Происшествия, Новгородская область, Россия
В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами

Полиция выясняет, кто отрезал уши домашнему коту в новгородском поселке Парфино

© Фото : ПАРФИНО Оnline/ВКонтактеКот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области
Кот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : ПАРФИНО Оnline/ВКонтакте
Кот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Домашний кот вернулся с прогулки с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области, участковый выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Хозяйка рассказала в группе в "ВКонтакте" "ПАРФИНО Оnline", что с прогулки кот пришел покалеченным. Увидев ровные срезы, женщина предположила, что это дел рук живодеров.
© Фото : ПАРФИНО Оnline/ВКонтактеКот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области
Кот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : ПАРФИНО Оnline/ВКонтакте
Кот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области
Как уточнили РИА Новости в полиции, о происшествии они узнали из соцсетей и наведались к хозяйке. Она рассказала, что кот ласковый, с ошейником, далеко от дома не гуляет.
«
"По месту жительства (в частный сектор) выехал участковый уполномоченный полиции, принял заявление от хозяйки пострадавшего кота, опросил соседей. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются", - сообщили в полиции, добавив, что ждут заключение ветеринара.
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