https://ria.ru/20240122/kot-1922800791.html

В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами

В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами - РИА Новости, 22.01.2024

В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами

Домашний кот вернулся с прогулки с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области, участковый выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:31

2024-01-22T16:31

2024-01-22T16:35

происшествия

новгородская область

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Домашний кот вернулся с прогулки с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области, участковый выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Хозяйка рассказала в группе в "ВКонтакте" "ПАРФИНО Оnline", что с прогулки кот пришел покалеченным. Увидев ровные срезы, женщина предположила, что это дел рук живодеров. Как уточнили РИА Новости в полиции, о происшествии они узнали из соцсетей и наведались к хозяйке. Она рассказала, что кот ласковый, с ошейником, далеко от дома не гуляет. "По месту жительства (в частный сектор) выехал участковый уполномоченный полиции, принял заявление от хозяйки пострадавшего кота, опросил соседей. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются", - сообщили в полиции, добавив, что ждут заключение ветеринара.

https://ria.ru/20240122/york-1922735130.html

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происшествия, новгородская область, россия