https://ria.ru/20240122/kontakty-1922735001.html

Швейцария не ищет контакты с Россией для саммита по Украине, заявила Москва

Швейцария не ищет контакты с Россией для саммита по Украине, заявила Москва - РИА Новости, 22.01.2024

Швейцария не ищет контакты с Россией для саммита по Украине, заявила Москва

Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия России в мирном саммите по Украине в 2024 году, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что "сходки"... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:06

2024-01-22T12:06

2024-01-22T13:55

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

швейцария

россия

украина

александр грушко

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия России в мирном саммите по Украине в 2024 году, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что "сходки" по "формуле мира" Владимира Зеленского не имеют смысла.Ранее швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно."Никаких поисков контактов не происходит. Это реальность. Сходки, которые реализуются по "формуле мира" Зеленского просто не имеют смысла", - сказал Грушко журналистам.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20240119/peregovory-1922403834.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922371386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швейцария, россия, украина, александр грушко