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Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют - РИА Новости, 22.01.2024
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14:04 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/konsultatsii-1922763092.html
Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют
Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют - РИА Новости, 22.01.2024
Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют
Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют в трех районах в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:04
2024-01-22T14:04
новгородская область
андрей никитин (политик)
боровичи
валдай
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют в трех районах в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточнятся, что губернатор Андрей Никитин встретился с жителями Боровичского, Валдайского и Старорусского районов. Эти муниципалитеты участвуют в пилотном проекте по повышению рождаемости, реализуемом по инициативе президента России. В ближайших планах – капитальный ремонт женских консультаций и оснащение их современным оборудованием. "В Боровичах в настоящее время идет строительство детско-взрослой поликлиники. В Валдае запланировано строительство модульных корпусов женской консультации и детской поликлиники… В новой поликлинике в Боровичах будет установлено высокотехнологичное оборудование, в том числе для перинатального скрининга беременных", - говорится в сообщении. Власти будут решать вопрос с организацией продленки в школах и групп круглосуточного пребывания в детских садах. Планируется закупить новые автобусы и запустить, где необходимо, новые маршруты, в том числе к соцучреждениям. Откроются новые семейные МФЦ в Валдае и Старой Руссе, в Боровичах уже имеется. Отмечается, что Никитин предложил также создать условия для самореализации и интересного досуга молодежи. "На мой взгляд, у нас есть дефицит интересных вещей и в Новгороде, и в Боровичах, и в Валдае, и в Старой Руссе. Конечно, пилот – он на один год, по нему какие-то выводы будут делаться. Но долгосрочно надо понимать, что в городе должно быть интересно жить всем поколениям", – приводит пресс-служба слова губернатора.
https://ria.ru/20240122/nikitin-1922758590.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), боровичи, валдай
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Боровичи, Валдай

Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют в трех районах в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточнятся, что губернатор Андрей Никитин встретился с жителями Боровичского, Валдайского и Старорусского районов. Эти муниципалитеты участвуют в пилотном проекте по повышению рождаемости, реализуемом по инициативе президента России. В ближайших планах – капитальный ремонт женских консультаций и оснащение их современным оборудованием.
Боровичах в настоящее время идет строительство детско-взрослой поликлиники. В Валдае запланировано строительство модульных корпусов женской консультации и детской поликлиники… В новой поликлинике в Боровичах будет установлено высокотехнологичное оборудование, в том числе для перинатального скрининга беременных", - говорится в сообщении.
Власти будут решать вопрос с организацией продленки в школах и групп круглосуточного пребывания в детских садах. Планируется закупить новые автобусы и запустить, где необходимо, новые маршруты, в том числе к соцучреждениям. Откроются новые семейные МФЦ в Валдае и Старой Руссе, в Боровичах уже имеется.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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Отмечается, что Никитин предложил также создать условия для самореализации и интересного досуга молодежи.
"На мой взгляд, у нас есть дефицит интересных вещей и в Новгороде, и в Боровичах, и в Валдае, и в Старой Руссе. Конечно, пилот – он на один год, по нему какие-то выводы будут делаться. Но долгосрочно надо понимать, что в городе должно быть интересно жить всем поколениям", – приводит пресс-служба слова губернатора.
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)БоровичиВалдай
 
 
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