https://ria.ru/20240122/konsultatsii-1922763092.html

Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют

Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют - РИА Новости, 22.01.2024

Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют

Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют в трех районах в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:04

2024-01-22T14:04

2024-01-22T14:04

новгородская область

андрей никитин (политик)

боровичи

валдай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727556733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9ee03c9f49fb027dfd4e99119036363.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Женские консультации и поликлиники Новгородской области переоборудуют в трех районах в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточнятся, что губернатор Андрей Никитин встретился с жителями Боровичского, Валдайского и Старорусского районов. Эти муниципалитеты участвуют в пилотном проекте по повышению рождаемости, реализуемом по инициативе президента России. В ближайших планах – капитальный ремонт женских консультаций и оснащение их современным оборудованием. "В Боровичах в настоящее время идет строительство детско-взрослой поликлиники. В Валдае запланировано строительство модульных корпусов женской консультации и детской поликлиники… В новой поликлинике в Боровичах будет установлено высокотехнологичное оборудование, в том числе для перинатального скрининга беременных", - говорится в сообщении. Власти будут решать вопрос с организацией продленки в школах и групп круглосуточного пребывания в детских садах. Планируется закупить новые автобусы и запустить, где необходимо, новые маршруты, в том числе к соцучреждениям. Откроются новые семейные МФЦ в Валдае и Старой Руссе, в Боровичах уже имеется. Отмечается, что Никитин предложил также создать условия для самореализации и интересного досуга молодежи. "На мой взгляд, у нас есть дефицит интересных вещей и в Новгороде, и в Боровичах, и в Валдае, и в Старой Руссе. Конечно, пилот – он на один год, по нему какие-то выводы будут делаться. Но долгосрочно надо понимать, что в городе должно быть интересно жить всем поколениям", – приводит пресс-служба слова губернатора.

https://ria.ru/20240122/nikitin-1922758590.html

новгородская область

боровичи

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, андрей никитин (политик), боровичи, валдай