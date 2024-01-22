https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922753327.html

Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки

Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки - РИА Новости, 22.01.2024

Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки

Над законопроектом про конфискацию имущества за фейки о Вооруженных силах РФ работают депутаты, поэтому Кремль считает некорректным комментировать эту тему,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:16

2024-01-22T13:16

2024-01-22T13:16

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Над законопроектом про конфискацию имущества за фейки о Вооруженных силах РФ работают депутаты, поэтому Кремль считает некорректным комментировать эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока идет работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу. Там еще предстоит пройти определенные итерации законопроекту, поэтому пока считаем это преждевременным <...> По этой теме работают депутаты и здесь было бы некорректно нам что-то говорить", - сказал Песков. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности РФ, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. Законопроект был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20231222/rosgvardiya-1917422206.html

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, госдума рф, вооруженные силы рф