https://ria.ru/20240122/konferentsiya-1922713991.html
ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку
ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 22.01.2024
ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку
ЕС рассчитывает в обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке для запуска политического диалога, сообщила глава МИД... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:32
2024-01-22T10:32
2024-01-22T10:32
в мире
ближний восток
аджа лябиб
евросоюз
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв- РИА Новости. ЕС рассчитывает в обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке для запуска политического диалога, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе. "Мы также рассчитываем в Брюсселе в более-менее обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию, которая позволила бы перезапустить мирный процесс", - сказала она.
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922685392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, аджа лябиб, евросоюз, бельгия
В мире, Ближний Восток, Аджа Лябиб, Евросоюз, Бельгия
ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку
МИД Бельгии: ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку
БРЮССЕЛЬ, 22 янв- РИА Новости. ЕС рассчитывает в обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке для запуска политического диалога, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе.
"Мы также рассчитываем в Брюсселе в более-менее обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию, которая позволила бы перезапустить мирный процесс", - сказала она.
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