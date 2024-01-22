https://ria.ru/20240122/konferentsiya-1922713991.html

ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку

ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 22.01.2024

ЕС хочет провести международную конференцию по Ближнему Востоку

ЕС рассчитывает в обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке для запуска политического диалога, сообщила глава МИД... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:32

2024-01-22T10:32

2024-01-22T10:32

в мире

ближний восток

аджа лябиб

евросоюз

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв- РИА Новости. ЕС рассчитывает в обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке для запуска политического диалога, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе. "Мы также рассчитываем в Брюсселе в более-менее обозримом будущем провести конференцию по мирному урегулированию, которая позволила бы перезапустить мирный процесс", - сказала она.

https://ria.ru/20240122/peregovory-1922685392.html

ближний восток

бельгия

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Влада Копылова

в мире, ближний восток, аджа лябиб, евросоюз, бельгия