https://ria.ru/20240122/kompleks-1922427634.html

Общественно-деловой комплекс строят в Москве по городской программе

Общественно-деловой комплекс строят в Москве по городской программе - РИА Новости, 22.01.2024

Общественно-деловой комплекс строят в Москве по городской программе

По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) возведут второе здание бизнес-квартала "Прокшино" на территории поселения Сосенское в РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:05

2024-01-22T12:05

2024-01-22T12:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) возведут второе здание бизнес-квартала "Прокшино" на территории поселения Сосенское в Новой Москве, для этого инвестором получено разрешение на строительство, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Вторая очередь бизнес-квартала будет построена по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Площадь многофункционального общественно-делового комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров. В нем разместятся офисные пространства и объекты коммерческой инфраструктуры, на базе которых будет создано более 3 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в общественно-деловом комплексе появятся офисные пространства класса А и подземный паркинг, а также объекты коммерческой инфраструктуры: мини-маркет и точки общественного питания, аптека и книжный магазин. Вокруг здания построят сухой фонтан, различные арт-объекты. Также там появится зона с качелями и беседки.По словам министра столичного правительства, начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, Мосгосстройнадзором была выдана застройщику разрешительная документация, необходимая для начала работ на участке. Инспекторы столичного надзорного ведомства будут следить за реализацией каждого этапа строительства здания. Ими также будут проводиться выездные проверки.По данным застройщика ГК "А101", на сегодняшний день уже забронировано порядка 8 тыс. "квадратов" недвижимости 2-ой очереди, что составляет около 40% от общего объема офисных помещений в этом здании. Третья очередь бизнес-квартала будет построена рядом со второй. Она также будет построена в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Площадь двух офисных зданий превысит шестьдесят тысяч кв. м.В свою очередь, министр городского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что до июня 2026 года должно быть закончено возведение 2-ой очереди. А до лета 2027 года должно быть возведено третье здание этого комплекса.Всего в бизнес-квартале "Прокшино" планируется возвести 5 офисных зданий. Их площадь должна превысить 177 тыс. "квадратов". На данный момент в завершающей стадии находится строительство 1-ой очереди ‒ многофункционального 13-этажного корпуса, где будет крытый прямой переход из станции столичного метро.В Москве инвесторы на сегодняшний день могут получать льготы при возведении социально и экономически важных для столицы объектов.Поучаствовать в этой программе могут девелоперы, которые только планируют реализацию своего проекта, а также те, кто уже строит жилые дома на территории города. Участки земли под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в различных районах. Кроме того, направить свою заявку на участие в программе можно через онлайн-сервис на столичном Инвестиционном портале.Ранее Ефимов сообщал, что в поселении Михайлово-Ярцевское ТиНАО будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский