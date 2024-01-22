https://ria.ru/20240122/kassety-1922822775.html

ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине

ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине - РИА Новости, 22.01.2024

ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине

Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:11

2024-01-22T18:11

2024-01-22T18:45

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ООН, 22 янв – РИА Новости. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэжи Эбо."Любая передача вооружений должна проходить в рамках международных юридических механизмов, в том числе соответствующих резолюций СБ ООН. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность", - сказал Эбо."Генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов", - добавил он.

https://ria.ru/20240113/effektivnost-1921164147.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр