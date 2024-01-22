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ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 22.01.2024 (обновлено: 18:45 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kassety-1922822775.html
ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине
ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине
Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:11
2024-01-22T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэжи Эбо."Любая передача вооружений должна проходить в рамках международных юридических механизмов, в том числе соответствующих резолюций СБ ООН. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность", - сказал Эбо."Генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов", - добавил он.
https://ria.ru/20240113/effektivnost-1921164147.html
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в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине

ООН: сообщения о применении кассетных боеприпасов на Украине крайне беспокоят

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэжи Эбо.
"Любая передача вооружений должна проходить в рамках международных юридических механизмов, в том числе соответствующих резолюций СБ ООН. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность", - сказал Эбо.
"Генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов", - добавил он.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
NYT оценила эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на поле боя
13 января, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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