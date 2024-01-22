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ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине
ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине
Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:11
2024-01-22T18:11
2024-01-22T18:45
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэжи Эбо."Любая передача вооружений должна проходить в рамках международных юридических механизмов, в том числе соответствующих резолюций СБ ООН. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность", - сказал Эбо."Генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН обеспокоилась сообщениями о применении кассетных снарядов на Украине
ООН: сообщения о применении кассетных боеприпасов на Украине крайне беспокоят
ООН, 22 янв – РИА Новости. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в конфликте на Украине вызывают крайнее беспокойство, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя по разоружению Адэдэжи Эбо.
"Любая передача вооружений должна проходить в рамках международных юридических механизмов, в том числе соответствующих резолюций СБ ООН. Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов на протяжении всего конфликта действительно вызывают обеспокоенность", - сказал Эбо.
"Генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов", - добавил он.
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