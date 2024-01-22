https://ria.ru/20240122/kapremont-1922765917.html

Более 3,8 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в 2023 году

Более 3,8 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в 2023 году - РИА Новости, 22.01.2024

Более 3,8 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в 2023 году

Более 3,8 тысячи лифтов заменили в 2023 году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:17

2024-01-22T14:17

2024-01-22T14:17

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 3,8 тысячи лифтов заменили в 2023 году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, всего за период с 2011 по 2023 год заменили более 45,2 тысячи лифтов. В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тысячи лифтов, больше всего - в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

https://realty.ria.ru/20240120/zhkkh-1922496492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве