https://ria.ru/20240122/kapremont-1922765917.html
Более 3,8 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в 2023 году
Более 3,8 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в 2023 году - РИА Новости, 22.01.2024
Более 3,8 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в 2023 году
Более 3,8 тысячи лифтов заменили в 2023 году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:17
2024-01-22T14:17
2024-01-22T14:17
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петр бирюков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 3,8 тысячи лифтов заменили в 2023 году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, всего за период с 2011 по 2023 год заменили более 45,2 тысячи лифтов. В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тысячи лифтов, больше всего - в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 3,8 тысячи лифтов заменили в 2023 году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, всего за период с 2011 по 2023 год заменили более 45,2 тысячи лифтов. В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тысячи лифтов, больше всего - в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области
, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.