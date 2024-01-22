https://ria.ru/20240122/kambodzha-1922772313.html
Медведев провел переговоры с главой Народной партии Камбоджи
Медведев провел переговоры с главой Народной партии Камбоджи - РИА Новости, 22.01.2024
Медведев провел переговоры с главой Народной партии Камбоджи
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев по видеосвязи провел встречу с председателем Народной партии Камбоджи Хун Сеном, в ходе которой поблагодарил его... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:42
2024-01-22T14:42
2024-01-22T15:06
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев по видеосвязи провел встречу с председателем Народной партии Камбоджи Хун Сеном, в ходе которой поблагодарил его за решение участвовать в форуме "За свободу наций!", сообщается на его странице в VK."В ходе двусторонней встречи с председателем Народной партии Камбоджи Хун Сеном предметно обсудили наше межпартийное взаимодействие. Поблагодарил своего коллегу за намерение принять участие в антинеоколониальном форуме "За свободу наций!", который пройдёт в феврале по инициативе "Единой России". Мы также будем рады видеть делегацию Народной партии Камбоджи на межпартийном форуме БРИКС+ летом этого года во Владивостоке", - говорится в сообщении.Политические события развиваются, ну и это хорошая возможность для того, чтобы нам с вами поговорить о будущем российско-камбоджийских отношений и о вопросах региональной безопасности, а также по целому ряду иных вопросов, представляющих взаимный интерес, естественно, включая вопросы межпартийного сотрудничества", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".Медведев также поблагодарил Хун Сена за то, что он откликнулся на приглашение принять участие в круглом столе на тему "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в формировании нового мироустройства"."Надеюсь завтра тоже будет полезный разговор", - подчеркнул председатель ЕР.Российский политик также отметил успехи Народной партии Камбоджи на парламентских выборах 2023 года и поздравил с проведением съезда партии в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20230803/kambodzha-1887909982.html
https://ria.ru/20221101/peregovory-1828479082.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камбоджа, политика, хун сен, дмитрий медведев, единая россия, брикс, россия
Камбоджа, Политика, Хун Сен, Дмитрий Медведев, Единая Россия, БРИКС, Россия
Медведев провел переговоры с главой Народной партии Камбоджи
Медведев обсудил взаимодействие с главой Народной партии Камбоджи Хун Сеном
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев по видеосвязи провел встречу с председателем Народной партии Камбоджи Хун Сеном, в ходе которой поблагодарил его за решение участвовать в форуме "За свободу наций!", сообщается на его странице в VK
.
"В ходе двусторонней встречи с председателем Народной партии Камбоджи Хун Сеном предметно обсудили наше межпартийное взаимодействие. Поблагодарил своего коллегу за намерение принять участие в антинеоколониальном форуме "За свободу наций!", который пройдёт в феврале по инициативе "Единой России". Мы также будем рады видеть делегацию Народной партии Камбоджи на межпартийном форуме БРИКС+
летом этого года во Владивостоке", - говорится в сообщении.
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Политические события развиваются, ну и это хорошая возможность для того, чтобы нам с вами поговорить о будущем российско-камбоджийских отношений и о вопросах региональной безопасности, а также по целому ряду иных вопросов, представляющих взаимный интерес, естественно, включая вопросы межпартийного сотрудничества", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Медведев также поблагодарил Хун Сена за то, что он откликнулся на приглашение принять участие в круглом столе на тему "Роль ответственных политических сил России
и стран АСЕАН в формировании нового мироустройства".
"Надеюсь завтра тоже будет полезный разговор", - подчеркнул председатель ЕР.
Российский политик также отметил успехи Народной партии Камбоджи на парламентских выборах 2023 года и поздравил с проведением съезда партии в декабре 2023 года.
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