Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ
Экипажи вертолетов Ка-52 поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские вертолетчики поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал летчик ударного вертолета Ка-52.
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"Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению опорных пунктов и живой силы противника. По данным передовых авианаводчиков, в ходе выполнения боевой задачи все цели были успешно поражены. Во время выполнения задачи выполняли противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей. Благодаря нашему инженерному составу вся техника работает исправно. Задача выполняется при любых погодных условиях", - сказал летчик в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.
В сообщении МО РФ указывается, что ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении.
Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. После того как передовой авиационный наводчик подтвердил поражение целей, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.
В Минобороны РФ подчеркнули, что группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.