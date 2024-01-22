https://ria.ru/20240122/ka-52-1922682025.html

Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ

Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ

Российские вертолетчики поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал летчик ударного вертолета Ка-52. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T05:10

2024-01-22T05:10

2024-01-22T05:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

ми-35м

ми-8 амтш

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские вертолетчики поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал летчик ударного вертолета Ка-52. "Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению опорных пунктов и живой силы противника. По данным передовых авианаводчиков, в ходе выполнения боевой задачи все цели были успешно поражены. Во время выполнения задачи выполняли противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей. Благодаря нашему инженерному составу вся техника работает исправно. Задача выполняется при любых погодных условиях", - сказал летчик в видеоролике, распространенном Минобороны РФ. В сообщении МО РФ указывается, что ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. После того как передовой авиационный наводчик подтвердил поражение целей, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации. В Минобороны РФ подчеркнули, что группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420282.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш, безопасность