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Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
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05:10 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ka-52-1922682025.html
Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ
Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ
Российские вертолетчики поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал летчик ударного вертолета Ка-52. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:10
2024-01-22T05:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
ми-35м
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские вертолетчики поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал летчик ударного вертолета Ка-52. "Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению опорных пунктов и живой силы противника. По данным передовых авианаводчиков, в ходе выполнения боевой задачи все цели были успешно поражены. Во время выполнения задачи выполняли противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей. Благодаря нашему инженерному составу вся техника работает исправно. Задача выполняется при любых погодных условиях", - сказал летчик в видеоролике, распространенном Минобороны РФ. В сообщении МО РФ указывается, что ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. После того как передовой авиационный наводчик подтвердил поражение целей, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации. В Минобороны РФ подчеркнули, что группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Экипажи вертолетов поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52 поразили на Краснолиманском направлении объекты ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские вертолетчики поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал летчик ударного вертолета Ка-52.
«
"Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению опорных пунктов и живой силы противника. По данным передовых авианаводчиков, в ходе выполнения боевой задачи все цели были успешно поражены. Во время выполнения задачи выполняли противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей. Благодаря нашему инженерному составу вся техника работает исправно. Задача выполняется при любых погодных условиях", - сказал летчик в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.
В сообщении МО РФ указывается, что ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении.
Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. После того как передовой авиационный наводчик подтвердил поражение целей, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.
В Минобороны РФ подчеркнули, что группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Вертолеты Ка-52 расстреляли опорные пункты ВСУ
2 января, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"Ми-35ММи-8 АМТШБезопасность
 
 
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