https://ria.ru/20240122/izbitye-1922712406.html
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин - РИА Новости, 22.01.2024
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин
Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:26
2024-01-22T10:26
2024-01-22T10:26
происшествия
зеленогорск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает ГСУСК региона. "Ранним утром 22 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина города Зеленогорска, об обнаружении в помещении туалета двух мужчин с травмами в области головы. Один из мужчин находился без признаков жизни, второй скончался позднее в больнице", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает полиция и следователи СК.
https://ria.ru/20240119/moskva-1922423327.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, зеленогорск, красноярский край
Происшествия, Зеленогорск, Красноярский край
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли 2 сильно избитых мужчин, оба умерли