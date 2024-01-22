https://ria.ru/20240122/izbitye-1922712406.html

В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин

В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин - РИА Новости, 22.01.2024

В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин

Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:26

2024-01-22T10:26

2024-01-22T10:26

происшествия

зеленогорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает ГСУСК региона. "Ранним утром 22 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина города Зеленогорска, об обнаружении в помещении туалета двух мужчин с травмами в области головы. Один из мужчин находился без признаков жизни, второй скончался позднее в больнице", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает полиция и следователи СК.

https://ria.ru/20240119/moskva-1922423327.html

зеленогорск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, зеленогорск, красноярский край