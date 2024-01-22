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В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин - РИА Новости, 22.01.2024
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10:26 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/izbitye-1922712406.html
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин - РИА Новости, 22.01.2024
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин
Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:26
2024-01-22T10:26
происшествия
зеленогорск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает ГСУСК региона. "Ранним утром 22 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина города Зеленогорска, об обнаружении в помещении туалета двух мужчин с травмами в области головы. Один из мужчин находился без признаков жизни, второй скончался позднее в больнице", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает полиция и следователи СК.
https://ria.ru/20240119/moskva-1922423327.html
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происшествия, зеленогорск, красноярский край
Происшествия, Зеленогорск, Красноярский край
В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин

В красноярском Зеленогорске в туалете нашли 2 сильно избитых мужчин, оба умерли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает ГСУСК региона.
"Ранним утром 22 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина города Зеленогорска, об обнаружении в помещении туалета двух мужчин с травмами в области головы. Один из мужчин находился без признаков жизни, второй скончался позднее в больнице", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает полиция и следователи СК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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ПроисшествияЗеленогорскКрасноярский край
 
 
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