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В Ярославской области будут судить подростков за избиение бездомного - РИА Новости, 22.01.2024
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16:47 22.01.2024 (обновлено: 16:48 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/izbienie-1922803178.html
В Ярославской области будут судить подростков за избиение бездомного
В Ярославской области будут судить подростков за избиение бездомного - РИА Новости, 22.01.2024
В Ярославской области будут судить подростков за избиение бездомного
Троих подростков 15 и 16 лет будут судить за избиение бездомного ради забавы на остановке в городе Переславле-Залесском Ярославской области, сообщила РИА... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:47
2024-01-22T16:48
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Троих подростков 15 и 16 лет будут судить за избиение бездомного ради забавы на остановке в городе Переславле-Залесском Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону. Видео произошедшего появилось минувшей осенью в социальной сети "ВКонтакте". Действие происходит в темное время суток на остановке в центре Переславль-Залесского. На видео несколько молодых людей бьют сидящего на остановке мужчину в капюшоне ногами по голове, за кадром смеются их товарищи. У пострадавшего на лице виден кровоподтек, он не реагирует на происходящее. Позже стало известно, что мужчина – бездомный инвалид. Прокуратура Ярославской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия, группой лиц), расследованием занимается СУСК. "Следственными органами СК России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в отношении несовершеннолетних… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК в понедельник. Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что перед судом предстанут трое подростков, двоим по 15 лет и одному – 16. По данным СУСК, молодые люди из хулиганских побуждений нанесли ранее незнакомому им мужчине удары руками и ногами по жизненно важным органам.
https://ria.ru/20240121/rassledovanie-1922590574.html
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
В Ярославской области будут судить подростков за избиение бездомного

Под Ярославлем будут судить троих подростков, избивших бездомного инвалида

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Троих подростков 15 и 16 лет будут судить за избиение бездомного ради забавы на остановке в городе Переславле-Залесском Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.
Видео произошедшего появилось минувшей осенью в социальной сети "ВКонтакте". Действие происходит в темное время суток на остановке в центре Переславль-Залесского. На видео несколько молодых людей бьют сидящего на остановке мужчину в капюшоне ногами по голове, за кадром смеются их товарищи. У пострадавшего на лице виден кровоподтек, он не реагирует на происходящее. Позже стало известно, что мужчина – бездомный инвалид.
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Прокуратура Ярославской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия, группой лиц), расследованием занимается СУСК.
"Следственными органами СК России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в отношении несовершеннолетних… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК в понедельник.
Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что перед судом предстанут трое подростков, двоим по 15 лет и одному – 16. По данным СУСК, молодые люди из хулиганских побуждений нанесли ранее незнакомому им мужчине удары руками и ногами по жизненно важным органам.
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