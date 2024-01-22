https://ria.ru/20240122/groznyy-1922686153.html

Священник развенчал распространенное заблуждение об Иване Грозном

Священник развенчал распространенное заблуждение об Иване Грозном - РИА Новости, 22.01.2024

Священник развенчал распространенное заблуждение об Иване Грозном

Митрополит Московский Филипп, которого в понедельник вспоминают в Русской церкви, согласно житию, был убит главой опричников Малютой Скуратовым, но прямо... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T07:14

2024-01-22T07:14

2024-01-22T07:14

религия

москва

филипп (король бельгии)

русская православная церковь

московская духовная академия

иван грозный

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Митрополит Московский Филипп, которого в понедельник вспоминают в Русской церкви, согласно житию, был убит главой опричников Малютой Скуратовым, но прямо говорить, что это было сделано по указанию Ивана Грозного, невозможно, рассказал РИА Новости зампредседателя епархиального суда Москвы, член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин. В понедельник в Русской православной церкви - день памяти святителя Филиппа – митрополита Московского (1507-1569), который публично осудил опричнину и массовые казни при Иване Грозном, был судим, сослан и, согласно житию святого, убит главой опричников Малютой Скуратовым. "Говорить, что митрополит Филипп был убит по решению Ивана Грозного, было бы не совсем точно. По указанию царя состоялся суд, суд был неправедный, митрополита лишили сана и отправили простым монахом в монастырь. Считается, что убил его Малюта Скуратов. Конечно, он действовал как слуга царский, но нет документов, где было бы написано, что Иван Грозный приказал убить святителя Филиппа. Зачем это сделал сам Скуратов? Предполагается, что он таким образом хотел угодить царю", - сказал Цыпин. Также, добавил он, был "еще один эпизод": из жития известно, что на Новгород двигалось царское войско, в котором находился Скуратов, по дороге он посетил бывшего митрополита и попросил благословение для войска. "В Москве считали опасными связи, которые подозревались у новгородской верхушки с враждебными государствами - Речи Посполитой и бывшим Ливонским орденом. Как известно, расправа над новгородцами была массовой. Она случилась уже потом, но, видимо, святитель Филипп мог подозревать подобное, поэтому ответ его был примерно таким, что если это войско отправляется на доброе дело, благословить может, а если это недоброе дело, благословлять не будет. Такой ответ не понравился Скуратову, но насколько он действовал по собственной воле, убив митрополита, сказать затруднительно. Протоколов тут нет", - рассказал священник. Он напомнил, что есть разные версии, в частности, что митрополит не был убит Скуратовым, но пока что "житие святителя Филиппа не изменилось". "Есть разные версии, но из этого никак не вытекает необходимость реагировать сразу. Если бы что-то стало уже не версией, а окончательной истиной, тогда следовало бы что-то менять в житии. Житие это не канонический текст, вроде библейского или богослужебного, это биография святых, поэтому, если надо уточнить, это возможно", - пояснил собеседник агентства. Он также посоветовал "воспринимать эту тему исторически" и "не искать в ней что-то такое, что особенным образом для сегодняшнего дня было бы актуально". "Это история взаимоотношений Церкви и государства. Тогда в стране происходили расправы над действительными изменниками и над подозреваемыми в измене, над родственниками, друзьями изменников. При этом было пролито много невинной крови, а митрополит Филипп обличал царя. Еще в образе жизни, быту, который был устроен в отрядах опричников, был элемент пародии на монастырский уклад (богослужения по ночам, которые они должны были посещать, полумонашеские одеяния и так далее - ред.), во всяком случае это так воспринималось современниками – и митрополит Филипп находил это кощунственным. Постриг они не принимали, и сам царь не был пострижен в монахи, а если что-то такое и было, то это тоже было бы кощунственно, ведь он вступал в браки. Другое дело, у правителей Руси сложился обычай принимать монашество на смертном одре, но это иное", - заключил собеседник агентства. Митрополит ФилиппПо данным на сайте РПЦ, святитель Филипп митрополит Московский, в миру Федор, родился в 1507 году, происходил из знатного боярского рода Колычевых. "Придворная жизнь его не манила", он покинул Москву, постригся в монахи в Соловецком монастыре, а в 1546 году возглавил обитель. В 1566 году стал митрополитом Московским. Как сказано на сайте, "царь и митрополит пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления", однако на фоне новой волны казней в 1567-1568 годах "митрополит Филипп решился противостать Грозному". "Окончательный разрыв наступил весной 1568 года, 2 марта, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор, святитель Филипп отказался благословить его, стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками", - поясняют в РПЦ. Тогда над митрополитом был устроен соборный суд, "где его обвиняли во мнимых преступлениях, до колдовства включительно". Отвергнув все обвинения, он объявил о добровольном сложении митрополичьего сана, "но отречение не было принято". "Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице святого Филиппа заставили служить Литургию в Успенском соборе 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма. Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скуратова", - сказано на сайте. Память святителя Филиппа праздновалась Русской церковью с 1591 года в день его кончины 23 декабря. В 1660 году празднование было перенесено на 9 января (22 января по новому стилю).

https://ria.ru/20230403/nauka-1861918158.html

https://ria.ru/20231207/tikhon-1914447894.html

https://ria.ru/20231016/napoleon-1903008141.html

https://ria.ru/20240114/moschi-1921240320.html

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москва, филипп (король бельгии), русская православная церковь, московская духовная академия, иван грозный