https://ria.ru/20240122/grazhdanstvo-1922779124.html
В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев
В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев - РИА Новости, 22.01.2024
В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:06
2024-01-22T15:06
2024-01-22T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников. Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ."Этот законопроект - очередной кровавый документ Зеленского, нацеленный на попытку легализовать наемников на Украине, а также ловушка для иностранцев и этнических украинцев, проживающих за рубежом, чтобы по получению ими гражданства сразу мобилизовать и отправить умирать на фронт. Так что украинский паспорт станет для них как черная метка и лицензия для их же отлова", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, наемников, которые едут или собираются ехать на Украину воевать против российской армии, ждет незавидная участь. "В свои далекие страны они вернутся в цинковых гробах, если конечно повезет и их не бросят украинские боевики гнить в полях. Так что лучше иностранцам не связываться с кровавым режимом Зеленского", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев
В ГД назвали проект Зеленского о гражданстве попыткой легализовать наемников
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.
Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины
законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
"Этот законопроект - очередной кровавый документ Зеленского, нацеленный на попытку легализовать наемников на Украине, а также ловушка для иностранцев и этнических украинцев, проживающих за рубежом, чтобы по получению ими гражданства сразу мобилизовать и отправить умирать на фронт. Так что украинский паспорт станет для них как черная метка и лицензия для их же отлова", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, наемников, которые едут или собираются ехать на Украину
воевать против российской армии, ждет незавидная участь.
"В свои далекие страны они вернутся в цинковых гробах, если конечно повезет и их не бросят украинские боевики гнить в полях. Так что лучше иностранцам не связываться с кровавым режимом Зеленского", - подчеркнул депутат.
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