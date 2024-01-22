https://ria.ru/20240122/grazhdanstvo-1922779124.html

В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев

В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев - РИА Новости, 22.01.2024

В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:06

2024-01-22T15:06

2024-01-22T15:06

в мире

украина

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников. Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ."Этот законопроект - очередной кровавый документ Зеленского, нацеленный на попытку легализовать наемников на Украине, а также ловушка для иностранцев и этнических украинцев, проживающих за рубежом, чтобы по получению ими гражданства сразу мобилизовать и отправить умирать на фронт. Так что украинский паспорт станет для них как черная метка и лицензия для их же отлова", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, наемников, которые едут или собираются ехать на Украину воевать против российской армии, ждет незавидная участь. "В свои далекие страны они вернутся в цинковых гробах, если конечно повезет и их не бросят украинские боевики гнить в полях. Так что лучше иностранцам не связываться с кровавым режимом Зеленского", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф