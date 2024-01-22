https://ria.ru/20240122/grazhdanstvo-1922716184.html

Зеленский предложит Раде легализовать двойное гражданство

Зеленский предложит Раде легализовать двойное гражданство - РИА Новости, 22.01.2024

Зеленский предложит Раде легализовать двойное гражданство

Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:42

2024-01-22T10:42

2024-01-22T10:42

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. "Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора", - сказал Зеленский в видеообращении по случаю Дня соборности Украины. Он отметил, что законопроект также предполагает предоставление украинского гражданства иностранным наемникам, воюющим на стороне украинских военных. На сайте Рады законопроект пока отсутствует. Депутат Верховной рады Мария Мезенцева в 2022 году заявляла, украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект. По ее словам, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала "препятствием для членства страны в Евросоюзе". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в октябре 2023 года заявил, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением двойного гражданства с РФ и "недружественными странами".

https://ria.ru/20231216/ukraine-1916224300.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр