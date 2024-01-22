https://ria.ru/20240122/granata-1922853957.html
СМИ: в Испании перехватили гранату в почтовой посылке
СМИ: в Испании перехватили гранату в почтовой посылке - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: в Испании перехватили гранату в почтовой посылке
Сотрудники отдела по борьбе с оружием и взрывчатыми веществами командования Гражданской гвардии Испании перехватили в почтовой посылке гранату, сообщило в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:01
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2024-01-22T22:01
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МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Сотрудники отдела по борьбе с оружием и взрывчатыми веществами командования Гражданской гвардии Испании перехватили в почтовой посылке гранату, сообщило в понедельник новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, агенты правоохранительных органов обнаружили осколочную гранату в почтовом пакете. Она предназначена для поражения людей и небронированной техники, и, как утверждается, данная модель может использоваться в конфликте на Украине. Несмотря на то, что граната была найдена без большей части заряда, она считается "оружием войны". Поэтому на лиц, ответственных за ее поставку, будет составлен административный протокол, что может повлечь за собой штраф в размере от 601 до 30 тысяч евро.
https://ria.ru/20240122/kokain-1922850631.html
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в мире, испания, украина
СМИ: в Испании перехватили гранату в почтовой посылке
Europa Press: в Испании перехватили гранату в почтовой посылке