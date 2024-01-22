Вложения российских инвесторов в гособлигации США упали до $28 миллионов
Российские вложения в гособлигации США за ноябрь упали до $28 миллионов
© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские инвесторы за ноябрь сократили портфель американских гособлигаций до 28 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам октября, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за ноябрь, российский портфель состоит из 25 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (28 миллион долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллиона в краткосрочных в октябре).
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 29,3 миллиарда - до 1,128 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 782 миллиардами долларов (рост на 12,4 миллиарда). Следом идет Великобритания (716,2 миллиарда), которая нарастила объем облигаций на своем балансе на 23,2 миллиарда долларов.
США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы в стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле.
При этом американский минфин для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.