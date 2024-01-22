https://ria.ru/20240122/gosobligatsii_ssha-1922686889.html

Вложения российских инвесторов в гособлигации США упали до $28 миллионов

Вложения российских инвесторов в гособлигации США упали до $28 миллионов - РИА Новости, 22.01.2024

Вложения российских инвесторов в гособлигации США упали до $28 миллионов

Российские инвесторы за ноябрь сократили портфель американских гособлигаций до 28 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам октября, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T07:25

2024-01-22T07:25

2024-01-22T07:36

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские инвесторы за ноябрь сократили портфель американских гособлигаций до 28 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам октября, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за ноябрь, российский портфель состоит из 25 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (28 миллион долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллиона в краткосрочных в октябре). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 29,3 миллиарда - до 1,128 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 782 миллиардами долларов (рост на 12,4 миллиарда). Следом идет Великобритания (716,2 миллиарда), которая нарастила объем облигаций на своем балансе на 23,2 миллиарда долларов. США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы в стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле. При этом американский минфин для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.

https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html

https://ria.ru/20231029/vlozheniya-1905921455.html

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сша, россия, япония, центральный банк рф (цб рф), экономика