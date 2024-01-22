https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

ФСБ расценила отправку жителем Новокузнецка денег ВСУ как госизмену

ФСБ расценила отправку жителем Новокузнецка денег ВСУ как госизмену - РИА Новости, 22.01.2024

ФСБ расценила отправку жителем Новокузнецка денег ВСУ как госизмену

Уголовное дело по факту государственной измены возбуждено на жителя Новокузнецка, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины, сообщили в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:51

2024-01-22T09:51

2024-01-22T10:29

россия

новокузнецк

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту государственной измены возбуждено на жителя Новокузнецка, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресечена противоправная деятельность гражданина России жителя Новокузнецка, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... По данному факту <...> возбуждено уголовное дело но статье 275 ("Государственная измена") УК России", - говорится в сообщении. Как выяснила спецслужба, задержанный переводил денежные средства на нужды ВС Украины "в целях приобретения военного снаряжения".

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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новокузнецк

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Задержание жителя Новокузнецка за госизмену Жителя Новокузнецка задержали за госизмену: ФСБ сообщает, что мужчина переводил деньги ВСУ "в целях приобретения военного снаряжения". 2024-01-22T09:51 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новокузнецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия