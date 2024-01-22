https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922795613.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 22.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек
Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:05
2024-01-22T16:05
2024-01-22T16:05
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происшествия
иван приходько
горловка
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего (21.01.2024 года) обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин по улице Остапенко", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240122/obstrel-1922754873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек
При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель