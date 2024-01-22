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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922795613.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 22.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек
Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:05
2024-01-22T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
украина
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего (21.01.2024 года) обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин по улице Остапенко", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240122/obstrel-1922754873.html
горловка
украина
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происшествия, иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек

При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого дома в Центрально-Городском районе Горловки
Последствия обстрела жилого дома в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела жилого дома в Центрально-Городском районе Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"По уточненной информации, вследствие вчерашнего (21.01.2024 года) обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин по улице Остапенко", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИван ПриходькоГорловкаУкраинаДонецкСтирол
 
 
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