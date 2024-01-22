https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922795613.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 22.01.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек

Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:05

2024-01-22T16:05

2024-01-22T16:05

специальная военная операция на украине

происшествия

иван приходько

горловка

украина

донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего (21.01.2024 года) обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин по улице Остапенко", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240122/obstrel-1922754873.html

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украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол