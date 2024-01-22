https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922712867.html

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.01.2024

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:28

2024-01-22T10:28

2024-01-22T10:28

горловка

донецкая народная республика

киров

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 8.10 мск понедельника по указанному району Горловки было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240122/postradavshie-1922698808.html

горловка

донецкая народная республика

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, киров, иван приходько, происшествия