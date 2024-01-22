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В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.01.2024
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10:28 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/gorlovka-1922712867.html
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 22.01.2024
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:28
2024-01-22T10:28
горловка
донецкая народная республика
киров
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 8.10 мск понедельника по указанному району Горловки было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240122/postradavshie-1922698808.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, киров, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Киров, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: в Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 8.10 мск понедельника по указанному району Горловки было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКировИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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