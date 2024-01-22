https://ria.ru/20240122/golikova-1922738582.html

Голикова рассказала о подготовке обновлений существующих мер соцподдержки

Голикова рассказала о подготовке обновлений существующих мер соцподдержки - РИА Новости, 22.01.2024

Голикова рассказала о подготовке обновлений существующих мер соцподдержки

Правительство РФ готовит обновление указа президента, который не обновлялся в течение 30 лет, а также существующих мер социальной поддержки, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:19

2024-01-22T12:19

2024-01-22T12:33

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ готовит обновление указа президента, который не обновлялся в течение 30 лет, а также существующих мер социальной поддержки, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы сейчас готовим, как положено по плану, обновление указа президента, который не обновлялся уже в течение 30 лет, и все социальные гарантии, которые были, и которые новые добавятся. Это, конечно, будет и статус семьи. Наконец-то он будет единым по всей стране. Это решение жилищных вопросов, вопросов медицины, образования, культуры, но я думаю, что мы сегодня все это услышим, хоть в очень маленьком формате, но услышим", - сказала Голикова во время презентации Года семьи в рамках форума "Родные-Любимые". Она отметила, что изменения принимаются и исходя из федеральных мер, которые связаны и с обеспечением выплат и пособий, и выплатой материнского капитала, поддержки занятости, пенсионным обеспечением, лекарственным обеспечением и действующими мерами самих регионов. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20231222/podderzhka-1917398854.html

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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин