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Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 22.01.2024
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11:51 22.01.2024 (обновлено: 12:51 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/golikova-1922731169.html
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 22.01.2024
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Количество третьих рожденных детей увеличилось за последние пять лет на 11,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:51
2024-01-22T12:51
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество третьих рожденных детей увеличилось за последние пять лет на 11,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Что очень важно, за последние пять лет количество третьих детей, несмотря на все демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет на 11,5%, а количество многодетных семей, где воспитываются три и более ребенка, составило 2,3 миллиона", - сказала Голикова во время презентации Года семьи в рамках форума "Родные-Любимые" По ее данным, количество рожденных детей в стране возросло на 30%, а количество семей с тремя и более детьми - на 27%. "Это очень хороший показатель. Хочу вам сказать, это недостаточно. Мы должна постараться, чтобы таких семей у нас было больше, и чтобы мы делали все возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно", - добавила вице-премьер. По ее словам, сегодня в России всего 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей, а многодетных семей 2,3 миллиона, в них воспитывается 7,4 миллиона детей.Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

Голикова: число третьих детей в семьях выросло на 11,5%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество третьих рожденных детей увеличилось за последние пять лет на 11,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что очень важно, за последние пять лет количество третьих детей, несмотря на все демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет на 11,5%, а количество многодетных семей, где воспитываются три и более ребенка, составило 2,3 миллиона", - сказала Голикова во время презентации Года семьи в рамках форума "Родные-Любимые"
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По ее данным, количество рожденных детей в стране возросло на 30%, а количество семей с тремя и более детьми - на 27%.
"Это очень хороший показатель. Хочу вам сказать, это недостаточно. Мы должна постараться, чтобы таких семей у нас было больше, и чтобы мы делали все возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно", - добавила вице-премьер.
По ее словам, сегодня в России всего 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей, а многодетных семей 2,3 миллиона, в них воспитывается 7,4 миллиона детей.
Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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