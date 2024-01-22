https://ria.ru/20240122/gladkov-1922758246.html
Гладков сообщил о строительстве и ремонте 55 белгородских школ и садов
Гладков сообщил о строительстве и ремонте 55 белгородских школ и садов - РИА Новости, 22.01.2024
Гладков сообщил о строительстве и ремонте 55 белгородских школ и садов
Власти Белгородской области запланировали в этом году построить и отремонтировать 55 объектов образования, 37 из которых будут введены уже в этом году, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:39
2024-01-22T13:39
2024-01-22T13:39
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БЕЛГОРОД, 22 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области запланировали в этом году построить и отремонтировать 55 объектов образования, 37 из которых будут введены уже в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" "В этом году мы только по объектам образования поставили в план 55 объектов, из которых 37 будут введены уже в этом году, а остальные - переходящие. Так, семь объектов строительства и 30 капитального ремонта", - рассказал Гладков. Он пояснил, что будут построены четыре новые школы в Белгородской агломерации – в Белгороде и Белгородском районе. Они будут возведены в рамках проекта, который реализуется по поручению президента РФ, по концессионому соглашению между правительством Белгородской области, министерством просвещения РФ, госкорпорацией ВЭБ и ООО "ПроШкола". "Уверен, что наши строители постараются, чтобы все объекты были построены на долгое время, так же качественно, как и те школы, что были построены в нашем регионе в предыдущие годы. Когда, я сам приезжаю, когда привожу туда гостей, то вижу по счастливым лицам детей и их родителей, что, конечно, детям хочется, чтобы в их распоряжении было только самое лучшее", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что обстановка вдоль границы остается сложной, но это не мешает проводить в регионе и мирную повестку, преодолевая трудности. "Мы делаем все для того, чтобы наше образование было одним из лучших в стране", - резюмировал Гладков.
https://ria.ru/20240119/belgorod-1922396755.html
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белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 22 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области запланировали в этом году построить и отремонтировать 55 объектов образования, 37 из которых будут введены уже в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
"В этом году мы только по объектам образования поставили в план 55 объектов, из которых 37 будут введены уже в этом году, а остальные - переходящие. Так, семь объектов строительства и 30 капитального ремонта", - рассказал Гладков.
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Он пояснил, что будут построены четыре новые школы в Белгородской агломерации – в Белгороде
и Белгородском районе
. Они будут возведены в рамках проекта, который реализуется по поручению президента РФ
, по концессионому соглашению между правительством Белгородской области, министерством просвещения РФ, госкорпорацией ВЭБ и ООО "ПроШкола".
"Уверен, что наши строители постараются, чтобы все объекты были построены на долгое время, так же качественно, как и те школы, что были построены в нашем регионе в предыдущие годы. Когда, я сам приезжаю, когда привожу туда гостей, то вижу по счастливым лицам детей и их родителей, что, конечно, детям хочется, чтобы в их распоряжении было только самое лучшее", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что обстановка вдоль границы остается сложной, но это не мешает проводить в регионе и мирную повестку, преодолевая трудности. "Мы делаем все для того, чтобы наше образование было одним из лучших в стране", - резюмировал Гладков.
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