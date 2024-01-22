https://ria.ru/20240122/gladkov-1922758246.html

Гладков сообщил о строительстве и ремонте 55 белгородских школ и садов

Гладков сообщил о строительстве и ремонте 55 белгородских школ и садов - РИА Новости, 22.01.2024

Гладков сообщил о строительстве и ремонте 55 белгородских школ и садов

Власти Белгородской области запланировали в этом году построить и отремонтировать 55 объектов образования, 37 из которых будут введены уже в этом году, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:39

2024-01-22T13:39

2024-01-22T13:39

белгородская область

белгородская область

россия

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_04b758afbdcaef50881e643760d23372.jpg

БЕЛГОРОД, 22 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области запланировали в этом году построить и отремонтировать 55 объектов образования, 37 из которых будут введены уже в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" "В этом году мы только по объектам образования поставили в план 55 объектов, из которых 37 будут введены уже в этом году, а остальные - переходящие. Так, семь объектов строительства и 30 капитального ремонта", - рассказал Гладков. Он пояснил, что будут построены четыре новые школы в Белгородской агломерации – в Белгороде и Белгородском районе. Они будут возведены в рамках проекта, который реализуется по поручению президента РФ, по концессионому соглашению между правительством Белгородской области, министерством просвещения РФ, госкорпорацией ВЭБ и ООО "ПроШкола". "Уверен, что наши строители постараются, чтобы все объекты были построены на долгое время, так же качественно, как и те школы, что были построены в нашем регионе в предыдущие годы. Когда, я сам приезжаю, когда привожу туда гостей, то вижу по счастливым лицам детей и их родителей, что, конечно, детям хочется, чтобы в их распоряжении было только самое лучшее", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что обстановка вдоль границы остается сложной, но это не мешает проводить в регионе и мирную повестку, преодолевая трудности. "Мы делаем все для того, чтобы наше образование было одним из лучших в стране", - резюмировал Гладков.

https://ria.ru/20240119/belgorod-1922396755.html

https://ria.ru/20230915/fizkultura-1896625706.html

белгородская область

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков