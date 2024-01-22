https://ria.ru/20240122/germaniya-1922802873.html
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны - РИА Новости, 22.01.2024
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:46
2024-01-22T16:46
2024-01-22T17:20
в мире
германия
евросоюз
альтернатива для германии (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bb971349670f97cc067ff4e91cbdc4ba.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по реформированию ЕС останутся нереализуемыми, заявила партийный лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times. Вайдель, возглавляющая партию с 2022 года, заявила, что правительство во главе АдГ будет стремиться реформировать ЕС и устранить его "дефицит демократии", в том числе путем ограничения полномочий Еврокомиссии, которую она назвала "неизбираемой исполнительной властью". "Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить народу принять решение, как это сделала Великобритания.... Это пример для Германии, что можно принять такое суверенное решение. И мы могли бы провести референдум по Dexit - выходу Германии из ЕС", - заявила лидер партии. Как отмечает газета, конституция ФРГ накладывает жесткие ограничения на проведение национальных плебисцитов. Даже в случае проведения подобного референдума большинство немцев, согласно опросам, проголосовали бы за пребывание в ЕС. Однако среди избирателей АдГ процент евроскептиков наиболее велик, говорится в публикации. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства.
https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html
https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d00fe2a3495782423dab372ef7c947f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, евросоюз, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Евросоюз, Альтернатива для Германии (партия)
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны
Лидер АдГ Вайдель допустила выход ФРГ из Евросоюза в случае прихода к власти
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по реформированию ЕС останутся нереализуемыми, заявила партийный лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times.
Вайдель, возглавляющая партию с 2022 года, заявила, что правительство во главе АдГ будет стремиться реформировать ЕС и устранить его "дефицит демократии", в том числе путем ограничения полномочий Еврокомиссии
, которую она назвала "неизбираемой исполнительной властью".
Россия и США уничтожат Европу
"Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить народу принять решение, как это сделала Великобритания
.... Это пример для Германии
, что можно принять такое суверенное решение. И мы могли бы провести референдум по Dexit - выходу Германии из ЕС", - заявила лидер партии.
Как отмечает газета, конституция ФРГ накладывает жесткие ограничения на проведение национальных плебисцитов. Даже в случае проведения подобного референдума большинство немцев, согласно опросам, проголосовали бы за пребывание в ЕС. Однако среди избирателей АдГ процент евроскептиков наиболее велик, говорится в публикации.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства.
Еще один союзник Кремля. Киев теряет ключевого партнера в Европе