https://ria.ru/20240122/germaniya-1922802873.html

Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны

Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны - РИА Новости, 22.01.2024

Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:46

2024-01-22T16:46

2024-01-22T17:20

в мире

германия

евросоюз

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по реформированию ЕС останутся нереализуемыми, заявила партийный лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times. Вайдель, возглавляющая партию с 2022 года, заявила, что правительство во главе АдГ будет стремиться реформировать ЕС и устранить его "дефицит демократии", в том числе путем ограничения полномочий Еврокомиссии, которую она назвала "неизбираемой исполнительной властью". "Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить народу принять решение, как это сделала Великобритания.... Это пример для Германии, что можно принять такое суверенное решение. И мы могли бы провести референдум по Dexit - выходу Германии из ЕС", - заявила лидер партии. Как отмечает газета, конституция ФРГ накладывает жесткие ограничения на проведение национальных плебисцитов. Даже в случае проведения подобного референдума большинство немцев, согласно опросам, проголосовали бы за пребывание в ЕС. Однако среди избирателей АдГ процент евроскептиков наиболее велик, говорится в публикации. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства.

https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, евросоюз, альтернатива для германии (партия)