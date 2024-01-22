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Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны - РИА Новости, 22.01.2024
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16:46 22.01.2024 (обновлено: 17:20 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/germaniya-1922802873.html
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны - РИА Новости, 22.01.2024
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:46
2024-01-22T17:20
в мире
германия
евросоюз
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по реформированию ЕС останутся нереализуемыми, заявила партийный лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times. Вайдель, возглавляющая партию с 2022 года, заявила, что правительство во главе АдГ будет стремиться реформировать ЕС и устранить его "дефицит демократии", в том числе путем ограничения полномочий Еврокомиссии, которую она назвала "неизбираемой исполнительной властью". "Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить народу принять решение, как это сделала Великобритания.... Это пример для Германии, что можно принять такое суверенное решение. И мы могли бы провести референдум по Dexit - выходу Германии из ЕС", - заявила лидер партии. Как отмечает газета, конституция ФРГ накладывает жесткие ограничения на проведение национальных плебисцитов. Даже в случае проведения подобного референдума большинство немцев, согласно опросам, проголосовали бы за пребывание в ЕС. Однако среди избирателей АдГ процент евроскептиков наиболее велик, говорится в публикации. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства.
https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html
https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html
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в мире, германия, евросоюз, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Евросоюз, Альтернатива для Германии (партия)
Лидер "Альтернативы для Германии" назвала Brexit примером для страны

Лидер АдГ Вайдель допустила выход ФРГ из Евросоюза в случае прихода к власти

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit, если ее планы по реформированию ЕС останутся нереализуемыми, заявила партийный лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times.
Вайдель, возглавляющая партию с 2022 года, заявила, что правительство во главе АдГ будет стремиться реформировать ЕС и устранить его "дефицит демократии", в том числе путем ограничения полномочий Еврокомиссии, которую она назвала "неизбираемой исполнительной властью".
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"Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить народу принять решение, как это сделала Великобритания.... Это пример для Германии, что можно принять такое суверенное решение. И мы могли бы провести референдум по Dexit - выходу Германии из ЕС", - заявила лидер партии.
Как отмечает газета, конституция ФРГ накладывает жесткие ограничения на проведение национальных плебисцитов. Даже в случае проведения подобного референдума большинство немцев, согласно опросам, проголосовали бы за пребывание в ЕС. Однако среди избирателей АдГ процент евроскептиков наиболее велик, говорится в публикации.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства.
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