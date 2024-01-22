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Во Франции продолжаются протесты фермеров - РИА Новости, 22.01.2024
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15:03 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/frantsiya-1922777751.html
Во Франции продолжаются протесты фермеров
Во Франции продолжаются протесты фермеров - РИА Новости, 22.01.2024
Во Франции продолжаются протесты фермеров
Фермеры в регионе Окситания на юге страны продолжают блокировать автотрассы, Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов (FNSEA), представляющая... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:03
2024-01-22T15:03
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Фермеры в регионе Окситания на юге страны продолжают блокировать автотрассы, Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов (FNSEA), представляющая интересы фермеров во Франции, сообщила, что намерена продолжать забастовки "всю неделю и так долго, как это потребуется". "Сегодня и всю неделю, и так долго, как это будет необходимо, будут проводиться протестные акции в каждом департаменте", - заявил президент FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции France inter в понедельник. Другой профсоюз фермеров, Jeunes Agriculteurs, также не намерен прекращать протесты. "Если правительство не идет нам навстречу, то зародится большое протестное движение аграриев", - цитирует телеканал BFMTV главу профсоюза Арно Гайо. В понедельник продолжается блокада автотрассы А64 в департаментах Тарн и Верхняя Гаронна в регионе Окситания на юге Франции, начатая в четверг. Фермеры блокируют шоссе между Тулузой и Байонной на обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и неуважения к их профессии. Как передавала радиостанция France Bleu, накануне префектура потребовала освободить проезд, однако фермеры ответили отказом. Трасса также блокирована в департаментах Жер и Арьеж. Новые баррикады были воздвигнуты на дороге в коммуне Ле-Секестр в департаменте Тарн. В ночь на понедельник в коммуне Карбон протестующие подожгли стоги сена, блокировавшие трассу. Пришлось вмешаться пожарным. Утром в понедельник также был блокирован подъезд к АЭС Гольфеш в департаменте Тарн и Гаронна. Кроме трассы А64 блокированы две национальные автодороги 124 и 125 в районе коммун Монрежо и Пюжодран в Пиренеях в направлении Испании. Пользователи в соцсетях сообщают о баррикадах на трассе А9 в районе Перпиньяна. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство. В понедельник вечером премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен провести встречу с FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Накануне министр сельского хозяйства Марк Фено сообщил, что решил отложить презентацию нового законопроекта, регулирующего сельскохозяйственную отрасль, который он должен был представить на совете министров 24 января. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон велел префектам провести встречи с бастующими фермерами и выслушать их требования на фоне продолжающихся забастовок аграриев в стране. Как сообщали СМИ, Макрон опасается стихийного роста протестного движения французских фермеров и возникновения нового социального движения по типу "желтых жилетов". Протесты фермеров проходят во Франции с сентября. Тракторы блокируют автотрассы и вываливают навоз рядом с административными зданиями в знак протеста против импорта сельскохозяйственной продукции и чрезмерного регулирования отрасли. Фермеры протестуют, в том числе, против импорта мяса птицы и потери конкурентоспособности, обвиняя национальную политику Франции и политику ЕС. В последние недели фермеры протестуют также в Германии, Нидерландах, Польше и Румынии.
https://ria.ru/20240121/pomosch-1922577579.html
https://ria.ru/20240121/protest-1922657106.html
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в мире, франция, тулуза
В мире, Франция, Тулуза
Во Франции продолжаются протесты фермеров

Французские фермеры продолжают бастовать, блокируя автотрассы и подъезд к АЭС

© Jeunes Agriculteurs AriègeПротест фермеров во Франции
Протест фермеров во Франции
© Jeunes Agriculteurs Ariège
Протест фермеров во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Фермеры в регионе Окситания на юге страны продолжают блокировать автотрассы, Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов (FNSEA), представляющая интересы фермеров во Франции, сообщила, что намерена продолжать забастовки "всю неделю и так долго, как это потребуется".
"Сегодня и всю неделю, и так долго, как это будет необходимо, будут проводиться протестные акции в каждом департаменте", - заявил президент FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции France inter в понедельник.
Другой профсоюз фермеров, Jeunes Agriculteurs, также не намерен прекращать протесты.
"Если правительство не идет нам навстречу, то зародится большое протестное движение аграриев", - цитирует телеканал BFMTV главу профсоюза Арно Гайо.
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В понедельник продолжается блокада автотрассы А64 в департаментах Тарн и Верхняя Гаронна в регионе Окситания на юге Франции, начатая в четверг. Фермеры блокируют шоссе между Тулузой и Байонной на обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и неуважения к их профессии. Как передавала радиостанция France Bleu, накануне префектура потребовала освободить проезд, однако фермеры ответили отказом.
Трасса также блокирована в департаментах Жер и Арьеж.
Новые баррикады были воздвигнуты на дороге в коммуне Ле-Секестр в департаменте Тарн. В ночь на понедельник в коммуне Карбон протестующие подожгли стоги сена, блокировавшие трассу. Пришлось вмешаться пожарным.
Утром в понедельник также был блокирован подъезд к АЭС Гольфеш в департаменте Тарн и Гаронна. Кроме трассы А64 блокированы две национальные автодороги 124 и 125 в районе коммун Монрежо и Пюжодран в Пиренеях в направлении Испании. Пользователи в соцсетях сообщают о баррикадах на трассе А9 в районе Перпиньяна.
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Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
В понедельник вечером премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен провести встречу с FNSEA и Jeunes Agriculteurs.
Накануне министр сельского хозяйства Марк Фено сообщил, что решил отложить презентацию нового законопроекта, регулирующего сельскохозяйственную отрасль, который он должен был представить на совете министров 24 января.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон велел префектам провести встречи с бастующими фермерами и выслушать их требования на фоне продолжающихся забастовок аграриев в стране. Как сообщали СМИ, Макрон опасается стихийного роста протестного движения французских фермеров и возникновения нового социального движения по типу "желтых жилетов".
Протесты фермеров проходят во Франции с сентября. Тракторы блокируют автотрассы и вываливают навоз рядом с административными зданиями в знак протеста против импорта сельскохозяйственной продукции и чрезмерного регулирования отрасли. Фермеры протестуют, в том числе, против импорта мяса птицы и потери конкурентоспособности, обвиняя национальную политику Франции и политику ЕС.
В последние недели фермеры протестуют также в Германии, Нидерландах, Польше и Румынии.
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