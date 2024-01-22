https://ria.ru/20240122/frantsiya-1922732176.html

МИД Франции надеется на принятие санкций ЕС против израильских поселенцев

МИД Франции надеется на принятие санкций ЕС против израильских поселенцев - РИА Новости, 22.01.2024

МИД Франции надеется на принятие санкций ЕС против израильских поселенцев

МИД Франции рассчитывает, что санкции ЕС против израильских поселенцев будут приняты в ближайшее время, сообщил глава МИД страны Стефан Сежурне. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:56

2024-01-22T11:56

2024-01-22T11:57

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. МИД Франции рассчитывает, что санкции ЕС против израильских поселенцев будут приняты в ближайшее время, сообщил глава МИД страны Стефан Сежурне. "Я надеюсь, что в ближайшие дни будут приняты санкции против израильских поселенцев, в особенности, на западном берегу реки Иордан", - заявил он журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он отметил, что Франция считает необходимым скорейшее прекращение огня в секторе Газа, а также политическое решение конфликта путем создания двух государств. "Заявления (премьер-министра Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху вызывают беспокойство. Необходимо палестинское государство с гарантиями безопасности для всех", - добавил он. Ранее французский МИД сообщил, что Франция введет запрет на въезд на свою территорию для ряда израильских поселенцев в рамках национальных санкций. В ведомстве напомнили, что Париж выступает за принятие санкций на европейском уровне, отметив, что Франция "в целом твердо осуждает политику поселений", которая является незаконной. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240103/frantsiya-1919599257.html

https://ria.ru/20240118/palestina-1922030851.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, франция, россия, владимир путин, биньямин нетаньяху, стефан сежурне, хамас, евросоюз, оон