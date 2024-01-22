https://ria.ru/20240122/feminizm-1922787749.html
Феминизм угрожает положению мужчин, считают почти 40 процентов французов
Феминизм угрожает положению мужчин, считают почти 40 процентов французов - РИА Новости, 22.01.2024
Феминизм угрожает положению мужчин, считают почти 40 процентов французов
Почти 40% мужчин во Франции считают, что феминизм угрожает их положению, следует из данных, представленных в отчете Высокого совета Франции по вопросам... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:42
2024-01-22T15:42
2024-01-22T15:42
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти 40% мужчин во Франции считают, что феминизм угрожает их положению, следует из данных, представленных в отчете Высокого совета Франции по вопросам равенства. Как отмечается в новом отчете, среди молодых мужчин наблюдается "возвращение к традиционным ценностям". "Мужское сопротивление ощущается в отношении эволюции в обществе: 37% (+3 процентных пункта) мужчин считают, что феминизм угрожает их положению", - говорится в отчете. Кроме того, каждый пятый мужчина в возрасте от 25 до 34 лет считает нормальным зарабатывать больше, чем их коллеги женщины на том же посту. Вместе с тем, 70% мужчин думают, что мужчины должны нести финансовую ответственность за семью, чтобы его уважали в обществе.
https://ria.ru/20240122/frantsiya-1922777751.html
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в мире, франция
Феминизм угрожает положению мужчин, считают почти 40 процентов французов
Почти 40% мужчин во Франции считают, что феминизм угрожает их положению
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти 40% мужчин во Франции считают, что феминизм угрожает их положению, следует из данных, представленных в отчете Высокого совета Франции по вопросам равенства.
Как отмечается в новом отчете, среди молодых мужчин наблюдается "возвращение к традиционным ценностям".
«
"Мужское сопротивление ощущается в отношении эволюции в обществе: 37% (+3 процентных пункта) мужчин считают, что феминизм угрожает их положению", - говорится в отчете.
Кроме того, каждый пятый мужчина в возрасте от 25 до 34 лет считает нормальным зарабатывать больше, чем их коллеги женщины на том же посту. Вместе с тем, 70% мужчин думают, что мужчины должны нести финансовую ответственность за семью, чтобы его уважали в обществе.
Во Франции продолжаются протесты фермеров