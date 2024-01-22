Электронная подпись: зачем нужна и как получить
© iStock.com / ilkercelikДевушка-предприниматель подписывает электронные документы
© iStock.com / ilkercelik
Девушка-предприниматель подписывает электронные документы
ВОПРОС:
Здравствуйте! Все больше говорят о том, что электронная подпись может облегчить предпринимателю ведение бизнеса. Хотелось бы узнать, где такую подпись можно использовать, насколько она надежна и как ее получить?
ОТВЕТ:
Ответить на эти вопросы нам помогли эксперты из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).
Что может электронная подпись
Электронная подпись (ЭП) – это законная замена рукописной подписи для дистанционного подписания документов. С помощью ЭП можно удаленно:
- зарегистрировать бизнес;
- сдавать декларации в налоговую службу и получать госуслуги;
- участвовать в закупках крупных госкомпаний и коммерческих торгах;
- подписывать договоры, вести электронный документооборот;
- получать банковские услуги;
- подавать заявки на оказание государственной поддержки и т.п.
Есть несколько видов электронной подписи:
- простая;
- неквалифицированная;
- квалифицированная.
С этого года получить электронную подпись для юридического лица или индивидуального предпринимателя можно только в налоговых органах или у доверенных лиц ФНС России.
Как получить электронную подпись?
Для этого необходимо:
- Подать заявление лично в отделении ФНС России, офисе доверенного лица ФНС России или онлайн – через сервис на Цифровой платформы МСП.РФ.
- Купить носитель для записи электронной подписи (USB токен). Он похож на обычную флешку, но должен иметь сертификат ФСБ/ФСТЭК. Подходят, например, Рутокен, JaCarta, ESMART Token.
- Пройти идентификацию с паспортом и СНИЛС в отделении налоговой или в офисе доверенного лица ФНС России. Для идентификации необходимо прийти лично руководителю компании или индивидуальному предпринимателю.
В среднем выпуск электронной подписи занимает один рабочий день. Получить ее можно бесплатно, однако за токен и программное обеспечение для компьютера необходимо будет заплатить. Стоимость зависит от выбора производителя и варьируется от 1500 до 3000 рублей за токен и от 1500 до 2000 рублей за программное обеспечение. Срок действия электронной подписи – до 15 месяцев.
Как пользоваться электронной подписью на рабочем компьютере?
Электронная подпись записывается на токен. Для работы с токеном и электронной подписью на рабочем компьютере нужно будет установить специальное программное обеспечение:
- драйверы для токена;
- систему "КриптоПро" (отвечает за проверку электронных документов и подписей);
- корневые сертификаты Минцифры России и удостоверяющего центра ФНС России.
Подробная инструкция по установке и настройке ЭП опубликована на сайте ФНС России.