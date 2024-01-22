https://ria.ru/20240122/elektronnaya_podpis-1922776833.html

Электронная подпись: зачем нужна и как получить

Электронная подпись: зачем нужна и как получить - РИА Новости, 22.01.2024

Электронная подпись: зачем нужна и как получить

РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:01

2024-01-22T15:01

2024-01-22T15:01

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корпорация мсп

вопрос решен

россия

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ВОПРОС:Здравствуйте! Все больше говорят о том, что электронная подпись может облегчить предпринимателю ведение бизнеса. Хотелось бы узнать, где такую подпись можно использовать, насколько она надежна и как ее получить?ОТВЕТ:Ответить на эти вопросы нам помогли эксперты из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).Что может электронная подписьЭлектронная подпись (ЭП) – это законная замена рукописной подписи для дистанционного подписания документов. С помощью ЭП можно удаленно:Есть несколько видов электронной подписи:С этого года получить электронную подпись для юридического лица или индивидуального предпринимателя можно только в налоговых органах или у доверенных лиц ФНС России.Как получить электронную подпись?Для этого необходимо:В среднем выпуск электронной подписи занимает один рабочий день. Получить ее можно бесплатно, однако за токен и программное обеспечение для компьютера необходимо будет заплатить. Стоимость зависит от выбора производителя и варьируется от 1500 до 3000 рублей за токен и от 1500 до 2000 рублей за программное обеспечение. Срок действия электронной подписи – до 15 месяцев.Как пользоваться электронной подписью на рабочем компьютере?Электронная подпись записывается на токен. Для работы с токеном и электронной подписью на рабочем компьютере нужно будет установить специальное программное обеспечение:Подробная инструкция по установке и настройке ЭП опубликована на сайте ФНС России.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, вопрос решен , россия, предприниматели