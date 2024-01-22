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Электронная подпись: зачем нужна и как получить - РИА Новости, 22.01.2024
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15:01 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/elektronnaya_podpis-1922776833.html
Электронная подпись: зачем нужна и как получить
Электронная подпись: зачем нужна и как получить - РИА Новости, 22.01.2024
Электронная подпись: зачем нужна и как получить
РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:01
2024-01-22T15:01
твой бизнес
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вопрос решен
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предприниматели
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ВОПРОС:Здравствуйте! Все больше говорят о том, что электронная подпись может облегчить предпринимателю ведение бизнеса. Хотелось бы узнать, где такую подпись можно использовать, насколько она надежна и как ее получить?ОТВЕТ:Ответить на эти вопросы нам помогли эксперты из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).Что может электронная подписьЭлектронная подпись (ЭП) – это законная замена рукописной подписи для дистанционного подписания документов. С помощью ЭП можно удаленно:Есть несколько видов электронной подписи:С этого года получить электронную подпись для юридического лица или индивидуального предпринимателя можно только в налоговых органах или у доверенных лиц ФНС России.Как получить электронную подпись?Для этого необходимо:В среднем выпуск электронной подписи занимает один рабочий день. Получить ее можно бесплатно, однако за токен и программное обеспечение для компьютера необходимо будет заплатить. Стоимость зависит от выбора производителя и варьируется от 1500 до 3000 рублей за токен и от 1500 до 2000 рублей за программное обеспечение. Срок действия электронной подписи – до 15 месяцев.Как пользоваться электронной подписью на рабочем компьютере?Электронная подпись записывается на токен. Для работы с токеном и электронной подписью на рабочем компьютере нужно будет установить специальное программное обеспечение:Подробная инструкция по установке и настройке ЭП опубликована на сайте ФНС России.
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96
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корпорация мсп, вопрос решен , россия, предприниматели
Твой бизнес, Корпорация МСП, Вопрос решен , Россия, Предприниматели

Электронная подпись: зачем нужна и как получить

© iStock.com / ilkercelikДевушка-предприниматель подписывает электронные документы
Девушка-предприниматель подписывает электронные документы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© iStock.com / ilkercelik
Девушка-предприниматель подписывает электронные документы
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ВОПРОС:

Здравствуйте! Все больше говорят о том, что электронная подпись может облегчить предпринимателю ведение бизнеса. Хотелось бы узнать, где такую подпись можно использовать, насколько она надежна и как ее получить?

ОТВЕТ:

Ответить на эти вопросы нам помогли эксперты из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).

Что может электронная подпись

Электронная подпись (ЭП) – это законная замена рукописной подписи для дистанционного подписания документов. С помощью ЭП можно удаленно:
  • зарегистрировать бизнес;
  • сдавать декларации в налоговую службу и получать госуслуги;
  • участвовать в закупках крупных госкомпаний и коммерческих торгах;
  • подписывать договоры, вести электронный документооборот;
  • получать банковские услуги;
  • подавать заявки на оказание государственной поддержки и т.п.
Есть несколько видов электронной подписи:
  • простая;
  • неквалифицированная;
  • квалифицированная.
С этого года получить электронную подпись для юридического лица или индивидуального предпринимателя можно только в налоговых органах или у доверенных лиц ФНС России.

Как получить электронную подпись?

Для этого необходимо:
  • Подать заявление лично в отделении ФНС России, офисе доверенного лица ФНС России или онлайн – через сервис на Цифровой платформы МСП.РФ.
  • Купить носитель для записи электронной подписи (USB токен). Он похож на обычную флешку, но должен иметь сертификат ФСБ/ФСТЭК. Подходят, например, Рутокен, JaCarta, ESMART Token.
  • Пройти идентификацию с паспортом и СНИЛС в отделении налоговой или в офисе доверенного лица ФНС России. Для идентификации необходимо прийти лично руководителю компании или индивидуальному предпринимателю.
В среднем выпуск электронной подписи занимает один рабочий день. Получить ее можно бесплатно, однако за токен и программное обеспечение для компьютера необходимо будет заплатить. Стоимость зависит от выбора производителя и варьируется от 1500 до 3000 рублей за токен и от 1500 до 2000 рублей за программное обеспечение. Срок действия электронной подписи – до 15 месяцев.

Как пользоваться электронной подписью на рабочем компьютере?

Электронная подпись записывается на токен. Для работы с токеном и электронной подписью на рабочем компьютере нужно будет установить специальное программное обеспечение:
  • драйверы для токена;
  • систему "КриптоПро" (отвечает за проверку электронных документов и подписей);
  • корневые сертификаты Минцифры России и удостоверяющего центра ФНС России.
Подробная инструкция по установке и настройке ЭП опубликована на сайте ФНС России.
 
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