https://ria.ru/20240122/ekvador-1922675714.html

В Эквадоре с начала введения ЧС задержали почти 2800 человек

В Эквадоре с начала введения ЧС задержали почти 2800 человек - РИА Новости, 22.01.2024

В Эквадоре с начала введения ЧС задержали почти 2800 человек

Полиция и армия Эквадора в рамках "Плана Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 по 21 января задержала РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T02:05

2024-01-22T02:05

2024-01-22T05:47

эквадор

гуаякиль

в мире

беспорядки в эквадоре

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МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора в рамках "Плана Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 по 21 января задержала 2763 человека, из них 158 будут обвинены в терроризме, говорится в сообщении администрации нового президента страны Даниэля Нобоа.Согласно опубликованной в блоге президентской администрации графике, за последние сутки задержаны 185 человек, общее число задержанных по состоянию на воскресенье — 2763. Обвинения в терроризме будут предъявлены 158 лицам.В ходе 31 тысячи оперативных действий с 9 по 21 января и 82 масштабных операций были изъяты 1003 единицы огнестрельного оружия и 4802 единицы взрывчатки и взрывных устройств, почти 36 тысяч патронов, более 500 автомобилей, 353 мотоцикла и 15 катеров, а также 10,5 тонны наркотиков.Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240118/prokuror-1921964464.html

https://ria.ru/20240111/ekvador-1920756259.html

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эквадор, гуаякиль, в мире, беспорядки в эквадоре