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В Госдуму внесли проект об обращении к ООН из-за атак Киева против россиян - РИА Новости, 22.01.2024
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16:33 22.01.2024 (обновлено: 16:37 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/duma-1922801447.html
В Госдуму внесли проект об обращении к ООН из-за атак Киева против россиян
В Госдуму внесли проект об обращении к ООН из-за атак Киева против россиян - РИА Новости, 22.01.2024
В Госдуму внесли проект об обращении к ООН из-за атак Киева против россиян
В Госдуму внесен проект постановления об обращении ГД к ООН из-за преступных атак украинских вооруженных формирований против граждан России, сообщается в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:33
2024-01-22T16:37
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления об обращении ГД к ООН из-за преступных атак украинских вооруженных формирований против граждан России, сообщается в думской электронной базе данных. Проект постановления внесен комитетом ГД по международным делам. "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории Российской Федерации"", - сказано в думской электронной базе. "Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям", - сказано в документе.Также депутаты отмечают, что до глубины души потрясены цинизмом преступной атаки по Донецку 21 января. В проекте заявления подчеркивается, что ужасный и бессмысленный террористический акт продемонстрировал преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти."Депутаты Государственной Думы готовы и призывают к конструктивному диалогу и взаимодействию со всеми, кто заинтересован в искоренении террористической угрозы и неонацистских идей, кто исповедует не на словах, а на деле принципы добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и мирного развития общего дома наших народов - Европейского континента", - также сказано в документе.Депутаты Госдумы выражают возмущение политикой киевского режима, который использует варварские террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных территорий РФ, сказано в проекте.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
https://ria.ru/20240122/obse-1922798129.html
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Россия, Госдума РФ, ООН
В Госдуму внесли проект об обращении к ООН из-за атак Киева против россиян

В ГД внесли проект постановления об обращении к ООН из-за атак ВСУ на россиян

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления об обращении ГД к ООН из-за преступных атак украинских вооруженных формирований против граждан России, сообщается в думской электронной базе данных.
Проект постановления внесен комитетом ГД по международным делам.
"Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории Российской Федерации"", - сказано в думской электронной базе.
"Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям", - сказано в документе.
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Также депутаты отмечают, что до глубины души потрясены цинизмом преступной атаки по Донецку 21 января. В проекте заявления подчеркивается, что ужасный и бессмысленный террористический акт продемонстрировал преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти.
"Депутаты Государственной Думы готовы и призывают к конструктивному диалогу и взаимодействию со всеми, кто заинтересован в искоренении террористической угрозы и неонацистских идей, кто исповедует не на словах, а на деле принципы добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и мирного развития общего дома наших народов - Европейского континента", - также сказано в документе.
Депутаты Госдумы выражают возмущение политикой киевского режима, который использует варварские террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных территорий РФ, сказано в проекте.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
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