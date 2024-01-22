https://ria.ru/20240122/donetsk-1922783017.html
СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Донецке
СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Донецке - РИА Новости, 22.01.2024
СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Донецке
Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза с призывом осудить теракт в Донецке 21 января. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:26
2024-01-22T15:26
2024-01-22T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
обсе
международный комитет красного креста (мккк)
amnesty international
донецк
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валерий фадеев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза с призывом осудить теракт в Донецке 21 января.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик."Сегодня советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза", - говорится в Telegram-канале СПЧ."Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Просим использовать ваше влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в письме Фадеева, слова которого передает Telegram-канал СПЧ.Фадеев отметил, что украинские военные знали, что на рынке не размещено никаких военных средств и вооружений, но тем не менее, целенаправленно выпустили 19 артиллерийских снарядов по торговому объекту, в результате чего 28 человек погибли, множество получили ранения, в том числе, дети.
https://ria.ru/20240121/aksenov-1922648245.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Донецк, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Ситуация в ДНР и ЛНР
СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Донецке
Фадеев призвал международные организации осудить теракт в Донецке 21 января