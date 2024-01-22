https://ria.ru/20240122/donetsk-1922783017.html

СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Донецке

СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Донецке - РИА Новости, 22.01.2024

СПЧ призвал международные организации осудить теракт в Донецке

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза с призывом осудить теракт в Донецке 21 января. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:26

2024-01-22T15:26

2024-01-22T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

обсе

международный комитет красного креста (мккк)

amnesty international

донецк

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза с призывом осудить теракт в Донецке 21 января.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик."Сегодня советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза", - говорится в Telegram-канале СПЧ."Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Просим использовать ваше влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в письме Фадеева, слова которого передает Telegram-канал СПЧ.Фадеев отметил, что украинские военные знали, что на рынке не размещено никаких военных средств и вооружений, но тем не менее, целенаправленно выпустили 19 артиллерийских снарядов по торговому объекту, в результате чего 28 человек погибли, множество получили ранения, в том числе, дети.

https://ria.ru/20240121/aksenov-1922648245.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

донецк

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Кирилл Волков

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