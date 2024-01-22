https://ria.ru/20240122/donetsk-1922721823.html

Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после воскресного обстрела

Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после воскресного обстрела - РИА Новости, 22.01.2024

Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после воскресного обстрела

Мэр Донецка Алексей Кулемзин и другие члены администрации возложили цветы к месту гибели людей на рынке после воскресного обстрела, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:04

2024-01-22T11:04

2024-01-22T11:07

донецк

россия

алексей кулемзин (донецк)

общество

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин и другие члены администрации возложили цветы к месту гибели людей на рынке после воскресного обстрела, передает корреспондент РИА Новости. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. Сегодня в ДНР день траура. "Воскресенье, 10 утра, когда все люди пошли за продуктами, кто-то пришёл торговать нехитрыми вещами, консервациями, женщины, пенсионеры, подростки - и нанести удар такой. Ну, комментариев нет - нацизм, он во всех формах проявляется именно так. Это убийство мирного населения", - сказал Кулемзин РИА Новости. Он отметил, что всем прекрасно известно, что этот район - спальный, тут находится один из крупнейших городских рынков. "27 человек ни в чём не повинных, мирных граждан погибли, и это сознательный удар. Здесь нет никаких ошибок, здесь нет никакой неосознанности, здесь всё чётко было ясно, понятно для тех, кто наносил удар. Все знали прекрасно, по кому наносили… Мы все ждем, наконец, когда вся мировая общественность это осудит - сегодня предпринимаются для этого все шаги", - добавил мэр. По словам Кулемзина, Донецк скорбит, но продолжает жить и работать, многие регионы РФ, главы городов и регионов выразили поддержку и соболезнования. "У нас одна страна, мы Россия. Мы обязательно выстоим и обязательно победим", - заключил он.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922715783.html

https://ria.ru/20240122/postradavshie-1922698808.html

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Дарья Буймова

донецк, россия, алексей кулемзин (донецк), общество