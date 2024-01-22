Пушилин вспомнил погибших при обстреле Донецка девять лет назад
Пушилин напомнил о восьми погибших при обстреле остановки в Донецке в 2015 году
© AFP 2024 / ALEXANDER ERMOCHENKOВоенные у поврежденного в результате обстрела троллейбуса в Донецке. 22 января 2015
Военные у поврежденного в результате обстрела троллейбуса в Донецке. 22 января 2015. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в День траура по погибшим от украинских обстрелов Донецка в воскресенье в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям жертв, напомнив об аналогичной трагедии девять лет назад, когда погибли восемь мирных граждан и 26 получили ранения.
"Девять лет прошло со дня страшной трагедии - обстрела украинскими вооруженными формированиями микрорайона Боссе в Донецке. Тогда на остановке "Донецкгормаш" в Ленинском районе города в час пик погибли восемь мирных жителей, еще 26 человек были серьезно ранены. Трагедия на Боссе, как и вчерашняя на Текстильщике, - это чудовищные военные преступления киевского режима против мирных людей, жителей Донбасса", - написал Пушилин. Он выразил соболезнования семьям всех погибших в результате украинской агрессии мирных жителей, отметив, что "сегодня вся Россия объединилась для достижения целей специальной военной операции".
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Пушилин объявил понедельник Днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.