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Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 22.01.2024 (обновлено: 09:02 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922684022.html
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект - РИА Новости, 22.01.2024
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект
Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:05
2024-01-22T09:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
в мире
нато
украина
куйбышевский район
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 04:20 — город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, в 01:15 вооруженные формирования Украины выпустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району.В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. В ДНР 22 января объявили днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.
https://ria.ru/20240121/otlichie-1922667543.html
донецк
донецкая народная республика
украина
куйбышевский район
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, в мире, нато, украина, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, НАТО, Украина, Куйбышевский район
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект

ВСУ с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный объект

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 04:20 — город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 01:15 вооруженные формирования Украины выпустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району.
В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.
В ДНР 22 января объявили днем траура.
МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Симоньян назвала главное отличие России от Украины после удара по Донецку
Вчера, 23:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ миреНАТОУкраинаКуйбышевский район
 
 
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