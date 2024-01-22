https://ria.ru/20240122/donetsk-1922684022.html

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект - РИА Новости, 22.01.2024

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный объект

Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:05

2024-01-22T06:05

2024-01-22T09:02

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 04:20 — город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", — уточнили в ведомстве.Кроме того, в 01:15 вооруженные формирования Украины выпустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району.В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. В ДНР 22 января объявили днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

https://ria.ru/20240121/otlichie-1922667543.html

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