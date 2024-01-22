"Тошнотворно": американцы пришли в ужас из-за удара ВСУ по Донецку
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Читатели американской газеты The New York Post гневно отреагировали на обстрел Донецка со стороны ВСУ.
В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Американцы стали активно обсуждать соответствующую публикацию NYP в социальной сети X.
"Ужасающая сцена из Донецка. Десятки мирных жителей убиты Украиной. Нападать на мирных жителей из-за того, что вы проигрываете на поле боя, — это убого. Позор тебе, Зеленский", — возмутился MinPres.
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"Украино-нацистский терроризм", — отметил StopTheWokeNonsense.
"В 2014 году они делали то же самое", — напомнил Johnny Too bad.
"Тошнотворно! И все это только для того, чтобы пополнить кошельки международного военно-промышленного комплекса — и, вероятно, кошельки некоторых действующих политиков в придачу!" — написал Phil Venables.
"Ни единого доллара для коррумпированной Украины. Американцам надоело отправлять туда миллиарды наших налоговых долларов. Зеленский – мошенник", — заявил Florida or bust.
Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. В ДНР 22 января объявлено днем траура.
МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.