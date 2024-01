https://ria.ru/20240122/donetsk-1922682959.html

"Тошнотворно": американцы пришли в ужас из-за удара ВСУ по Донецку

"Тошнотворно": американцы пришли в ужас из-за удара ВСУ по Донецку

2024-01-22T05:48

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Читатели американской газеты The New York Post гневно отреагировали на обстрел Донецка со стороны ВСУ.В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Американцы стали активно обсуждать соответствующую публикацию NYP в социальной сети X."Ужасающая сцена из Донецка. Десятки мирных жителей убиты Украиной. Нападать на мирных жителей из-за того, что вы проигрываете на поле боя, — это убого. Позор тебе, Зеленский", — возмутился MinPres."Украино-нацистский терроризм", — отметил StopTheWokeNonsense."В 2014 году они делали то же самое", — напомнил Johnny Too bad."Тошнотворно! И все это только для того, чтобы пополнить кошельки международного военно-промышленного комплекса — и, вероятно, кошельки некоторых действующих политиков в придачу!" — написал Phil Venables."Ни единого доллара для коррумпированной Украины. Американцам надоело отправлять туда миллиарды наших налоговых долларов. Зеленский – мошенник", — заявил Florida or bust.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. В ДНР 22 января объявлено днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

