https://ria.ru/20240122/dobrovolets-1922680580.html

Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 22.01.2024

Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону специальной военной... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T04:41

2024-01-22T04:41

2024-01-22T10:26

россия

забайкальский край

грозный

марат мирхайдаров

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ЧИТА, 22 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил он в своем Telegram."Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. Ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон "Ахмат" специального назначения. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте", — сказал Мирхайдаров. Глава администрации выразил уверенность, что СВО скоро закончится, а Россию ждет победа.Мирхайдаров занимает должность первого вице-премьера правительства Забайкалья с марта прошлого года.

https://ria.ru/20240110/dobrovoltsy-1920507859.html

россия

забайкальский край

грозный

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россия, забайкальский край, грозный, марат мирхайдаров