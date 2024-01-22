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Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 22.01.2024
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04:41 22.01.2024 (обновлено: 10:26 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/dobrovolets-1922680580.html
Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО
Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 22.01.2024
Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО
Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону специальной военной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:41
2024-01-22T10:26
россия
забайкальский край
грозный
марат мирхайдаров
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ЧИТА, 22 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил он в своем Telegram."Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. Ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон "Ахмат" специального назначения. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте", — сказал Мирхайдаров. Глава администрации выразил уверенность, что СВО скоро закончится, а Россию ждет победа.Мирхайдаров занимает должность первого вице-премьера правительства Забайкалья с марта прошлого года.
https://ria.ru/20240110/dobrovoltsy-1920507859.html
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забайкальский край
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россия, забайкальский край, грозный, марат мирхайдаров
Россия, Забайкальский край, Грозный, Марат Мирхайдаров
Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО

© Фото : Официальный портал Забайкальского краяПервый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров
Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Официальный портал Забайкальского края
Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Архивное фото
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ЧИТА, 22 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил он в своем Telegram.
"Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. Ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон "Ахмат" специального назначения. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте", — сказал Мирхайдаров.
Глава администрации выразил уверенность, что СВО скоро закончится, а Россию ждет победа.
Мирхайдаров занимает должность первого вице-премьера правительства Забайкалья с марта прошлого года.
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
10 января, 13:48
 
РоссияЗабайкальский крайГрозныйМарат Мирхайдаров
 
 
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