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В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом - РИА Новости, 22.01.2024
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15:32 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/diplomatiya-1922784715.html
В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом
В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом - РИА Новости, 22.01.2024
В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом
Консульский учет граждан РФ за рубежом необходимо переосмыслить и адаптировать к потребностям современного развития России, заявили в консульском департаменте... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:32
2024-01-22T15:32
россия
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Консульский учет граждан РФ за рубежом необходимо переосмыслить и адаптировать к потребностям современного развития России, заявили в консульском департаменте МИД РФ в Telegram-канале. В ведомстве напомнили, что в настоящее время подходы к консульскому учету сводятся "к фиксации консульскими работниками базовых персональных данных (ФИО, контактные данные, сведения о родственниках) по желанию самих граждан, которые тем самым намеревались поддерживать регулярную связь с загранучреждением либо – опосредованно через загранучреждение – со своей Родиной". "Консульский учет изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом (его сведения, например, используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах и т.д.), к настоящему времени назрела очевидная необходимость его переосмысления", - говорится в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ. Там также сообщили о необходимости адаптации "консульского учета к потребностям современного социально-экономического, демографического развития Российской Федерации". Работа по адаптации консульского учета будет вестись в межведомственном формате, "во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации". "Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы; активная работа в этом направлении продолжается", - добавили в департаменте МИД РФ.
https://ria.ru/20240119/sootechestvenniki-1922412011.html
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россия, общество
Россия, Общество
В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом

МИД: назрела необходимость переосмыслить консульский учет россиян за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Консульский учет граждан РФ за рубежом необходимо переосмыслить и адаптировать к потребностям современного развития России, заявили в консульском департаменте МИД РФ в Telegram-канале.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время подходы к консульскому учету сводятся "к фиксации консульскими работниками базовых персональных данных (ФИО, контактные данные, сведения о родственниках) по желанию самих граждан, которые тем самым намеревались поддерживать регулярную связь с загранучреждением либо – опосредованно через загранучреждение – со своей Родиной".
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"Консульский учет изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом (его сведения, например, используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах и т.д.), к настоящему времени назрела очевидная необходимость его переосмысления", - говорится в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.
Там также сообщили о необходимости адаптации "консульского учета к потребностям современного социально-экономического, демографического развития Российской Федерации". Работа по адаптации консульского учета будет вестись в межведомственном формате, "во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации".
"Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы; активная работа в этом направлении продолжается", - добавили в департаменте МИД РФ.
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