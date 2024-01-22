https://ria.ru/20240122/diplomatiya-1922784715.html

В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом

В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом - РИА Новости, 22.01.2024

В МИД призвали переосмыслить консульский учет россиян за рубежом

Консульский учет граждан РФ за рубежом необходимо переосмыслить и адаптировать к потребностям современного развития России, заявили в консульском департаменте... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:32

2024-01-22T15:32

2024-01-22T15:32

россия

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Консульский учет граждан РФ за рубежом необходимо переосмыслить и адаптировать к потребностям современного развития России, заявили в консульском департаменте МИД РФ в Telegram-канале. В ведомстве напомнили, что в настоящее время подходы к консульскому учету сводятся "к фиксации консульскими работниками базовых персональных данных (ФИО, контактные данные, сведения о родственниках) по желанию самих граждан, которые тем самым намеревались поддерживать регулярную связь с загранучреждением либо – опосредованно через загранучреждение – со своей Родиной". "Консульский учет изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом (его сведения, например, используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах и т.д.), к настоящему времени назрела очевидная необходимость его переосмысления", - говорится в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ. Там также сообщили о необходимости адаптации "консульского учета к потребностям современного социально-экономического, демографического развития Российской Федерации". Работа по адаптации консульского учета будет вестись в межведомственном формате, "во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации". "Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы; активная работа в этом направлении продолжается", - добавили в департаменте МИД РФ.

https://ria.ru/20240119/sootechestvenniki-1922412011.html

https://ria.ru/20231011/shtrafy-1902088857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество