Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины
Туск: Польша присоединилась к вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 22 января 2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 22 января 2024
ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
"Польша присоединилась сегодня к декларации G7, сформулированной в Вильнюсе во время саммита НАТО, которая призвана мобилизовать демократические страны для поддержания Украины", - сказал он.
Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.