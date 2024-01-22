https://ria.ru/20240122/deklaratsiya-1922784211.html

Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины

Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины - РИА Новости, 22.01.2024

Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины

Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:29

2024-01-22T15:29

2024-01-22T17:39

в мире

украина

дональд туск

g7

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922815513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0259231ae500329872bf36051d339ba0.jpg

ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. "Польша присоединилась сегодня к декларации G7, сформулированной в Вильнюсе во время саммита НАТО, которая призвана мобилизовать демократические страны для поддержания Украины", - сказал он. Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240122/polsha-1922696353.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дональд туск, g7, польша