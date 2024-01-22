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Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины - РИА Новости, 22.01.2024
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15:29 22.01.2024 (обновлено: 17:39 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/deklaratsiya-1922784211.html
Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины
Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины - РИА Новости, 22.01.2024
Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины
Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:29
2024-01-22T17:39
в мире
украина
дональд туск
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. "Польша присоединилась сегодня к декларации G7, сформулированной в Вильнюсе во время саммита НАТО, которая призвана мобилизовать демократические страны для поддержания Украины", - сказал он. Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, дональд туск, g7, польша
В мире, Украина, Дональд Туск, G7, Польша
Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины

Туск: Польша присоединилась к вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 22 января 2024
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 22 января 2024
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
"Польша присоединилась сегодня к декларации G7, сформулированной в Вильнюсе во время саммита НАТО, которая призвана мобилизовать демократические страны для поддержания Украины", - сказал он.
Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Вчера, 09:20
 
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